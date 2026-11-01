Ataque armado contra la estación de Policía de Totoró, Cauca: vecinos se resguardan en sus casas

Resumen: Un grupo armado atacó la tarde de este domingo la estación de Policía de Totoró, Cauca, y los vecinos se resguardaron en sus casas. Líderes sociales atribuyeron el hostigamiento al frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc. Los atacantes habrían dejado cilindros en las entradas del casco urbano; no hay víctimas confirmadas.

La tarde de este domingo, 1 de noviembre, un grupo armado atacó la estación de Policía del municipio de Totoró, en el oriente del Cauca, y sembró el pánico entre los pobladores, que debieron resguardarse en sus casas mientras en las calles se escuchaban ráfagas de fusil.

El hostigamiento comenzó hacia las 3:30 de la tarde, según las primeras versiones entregadas por líderes sociales de la zona. De acuerdo con esos testimonios, varios hombres armados llegaron al casco urbano y empezaron a disparar contra los uniformados de la Policía Nacional, que reaccionaron con sus armas de dotación para repeler la agresión. El intercambio de disparos se prolongó por varios minutos y mantuvo a la población encerrada.

Foto: Redes Sociales.

El ataque sorprendió a los totoreños en plena jornada dominical. En los videos que comenzaron a circular en redes sociales se ve cómo varios jóvenes que disputaban un partido de fútbol en la cancha local tuvieron que lanzarse al terreno de juego para protegerse de los disparos. Otras grabaciones muestran a mujeres y jóvenes corriendo por los andenes de las calles del municipio, mientras varios motociclistas aceleraban sus vehículos para alejarse de los puntos donde se escuchaban las detonaciones.

«Es preocupante esta situación porque el hostigamiento y después el combate se registraron en medio de la comunidad. Como es domingo, muchas personas estaban en los establecimientos comerciales y deportivos que hay acá en el pueblo para el disfrute de los pobladores; entonces, tras los rafagazos, la gente se vio obligada a buscar refugio», relató un líder social de la zona.

De acuerdo con los testimonios recogidos entre los pobladores, la incursión armada y los momentos de confrontación se prolongaron durante aproximadamente dos horas, dejando a las comunidades campesinas e indígenas del municipio en máxima alerta ante la posibilidad de nuevas agresiones.

En su huida, los hombres armados habrían dejado abandonados varios cilindros en las entradas del casco urbano. Uno de ellos, pintado con los colores de la bandera de Colombia, quedó sobre la vía de acceso al pueblo, en el corredor conocido como la Transversal del Libertador. La presencia de estos elementos generó preocupación por el posible riesgo que representan, por lo que la comunidad pidió la verificación de las autoridades competentes.

A la situación de orden público se sumaron denuncias sobre la presencia de integrantes de ese grupo armado en el corregimiento de Gabriel López, donde, según los testimonios conocidos, habrían distribuido panfletos e instalado pancartas en diferentes puntos de la población. En esos avisos, los hombres armados estarían lanzando advertencias a los jóvenes sobre su eventual vinculación a la Fuerza Pública: «si ingresan a la Fuerza Pública, no pueden regresar a los territorios», señalaron los representantes comunitarios.

Las primeras versiones de los líderes sociales atribuyen el ataque a integrantes del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, una estructura que hace parte del Estado Mayor Central y que mantiene presencia en el norte y el oriente del Cauca. Hasta el momento no hay confirmación oficial de las autoridades sobre los responsables ni reporte de personas heridas.

Un municipio golpeado por la violencia

Totoró es un municipio del oriente caucano, ubicado a poco más de 30 kilómetros de Popayán, que ha sido escenario recurrente de la confrontación entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales que se disputan el control del territorio. En abril del año pasado, intensos combates en el corregimiento de Gabriel López obligaron al confinamiento de más de 2.000 personas, según informó en su momento la administración municipal.

El ataque de este domingo se suma a la ola de violencia que vive el departamento del Cauca. El pasado 13 de octubre, disidencias de las Farc habrían atacado a bala la estación de Policía de Silvia, y un día antes un carro bomba explotó en el peaje El Bordo, en La Sierra, hecho que dejó tres civiles heridos y obligó a cerrar la vía Panamericana durante varias horas.

Las autoridades adelantan la verificación de los hechos y de los elementos abandonados en las vías de acceso al municipio. Se espera un pronunciamiento oficial de la Policía Nacional y del Ejército sobre lo ocurrido en Totoró. Esta es una historia en desarrollo.

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