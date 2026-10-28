Resumen: Soldados de la Cuarta Brigada inutilizaron una draga tipo buzo y otros elementos en La Pintada, Antioquia. La maquinaria supera los 20 millones de pesos y evitaría producir unos 1.500 gramos de oro al mes, valorados en más de 600 millones.

Ejército inutilizó una draga en La Pintada: evitaría la extracción de 1.500 gramos de oro al mes

Tropas del Ejército inutilizaron una draga tipo buzo y otros elementos utilizados para la minería ilegal en La Pintada, Suroeste de Antioquia, en una operación que, según las autoridades, afecta las economías ilegales de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

Foto: Ejército Nacional

La acción fue adelantada por soldados del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, de la Cuarta Brigada, con apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros.

Maquinaria inutilizada en La Pintada

De acuerdo con el reporte del Ejército, los uniformados encontraron una draga tipo buzo, una embarcación artesanal con motor y bombas de succión que se instala sobre el río para extraer arena y material del lecho en busca de oro, junto con otros elementos empleados en esta actividad ilícita.

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Con esta operación, según las autoridades, se afectó maquinaria avaluada en más de 20 millones de pesos.

Cuánto oro dejaría de extraerse

El Ejército aseguró que, con la inutilización de la draga, se evita una producción aproximada de 1.500 gramos de oro al mes. Ese metal tendría un valor superior a los 600 millones de pesos.

Las autoridades atribuyen estos recursos a las economías ilegales de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del grupo armado organizado Clan del Golfo, que se vería directamente afectada por la pérdida de este equipo.

Una ofensiva contra la minería ilegal

La operación hace parte de las acciones que adelantan las tropas de la Séptima División para contrarrestar la explotación ilícita de yacimientos mineros en Antioquia y debilitar las fuentes de financiación de los grupos armados organizados.

El mismo día, en Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño, soldados del Batallón de Selva N.º 57 inutilizaron cuatro dragas tipo buzo, tres retroexcavadoras y otros equipos avaluados en más de 1.000 millones de pesos en una operación distinta, también contra estructuras del Clan del Golfo.

El antecedente de hace seis días

No es la primera operación de esta unidad en el municipio. El pasado 22 de octubre, tropas del mismo Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Policía de Antioquia, inutilizaron una unidad de producción minera tipo socavón en La Pintada y capturaron en flagrancia a tres personas.

En ese procedimiento fueron incautados dos motobombas, un taladro industrial, un extractor de aire y una motosierra, equipos avaluados en cerca de 37 millones de pesos. Según las autoridades, con ese resultado se evitó una producción estimada de oro con un valor comercial cercano a los 1.260 millones de pesos.

Con la draga de esta jornada, el Ejército suma así un segundo golpe a la minería ilegal en La Pintada en menos de una semana, con una estructura señalada del Clan del Golfo como destinataria de esas rentas.

El mensaje del Ejército

Las tropas afirmaron que, como custodios del medioambiente, seguirán trabajando para proteger los ecosistemas, contrarrestar la explotación ilícita de yacimientos mineros y fortalecer la seguridad en el territorio.

La explotación ilegal de oro con dragas altera los cauces de los ríos, remueve el material del lecho y deteriora las fuentes de agua de las que dependen las comunidades ribereñas. Por eso, además de golpear las finanzas de los grupos armados, estas operaciones buscan reducir el daño ambiental que dejan estas máquinas en los ríos del departamento.

La Pintada es un municipio del Suroeste antioqueño, sobre el río Cauca, por donde pasan la vía Medellín-Manizales y la ruta hacia el Eje Cafetero.

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Clave de la operación