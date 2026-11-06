Resumen: El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía de Antioquia, inutilizó una unidad de producción minera tipo socavón en La Pintada, Suroeste antioqueño, y capturó en flagrancia a siete personas. La operación, adelantada por el Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral de la Cuarta Brigada, afectó las economías ilegales de los grupos armados organizados que delinquen en la zona.

¡Duro golpe a la minería ilegal! Inutilizaron socavón en La Pintada y capturaron a siete personas

El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía de Antioquia, logró la intervención de una unidad de producción minera tipo socavón y la captura en flagrancia de siete personas en el municipio de La Pintada, en el Suroeste antioqueño.

El reporte fue entregado por la Séptima División del Ejército, que detalló que la operación fue adelantada por tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, adscrito a la Cuarta Brigada, junto con uniformados de la Policía de Antioquia.

Según las autoridades, durante la operación fueron inutilizados varios elementos que, al parecer, eran empleados para la extracción ilícita de yacimientos mineros en la zona.

#EsNoticia | En La Pintada, Antioquia, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral de la #CuartaBrigada, en coordinación con la @Policiantioquia, lograron la intervención de una unidad de producción minera tipo socavón y la captura en flagrancia de siete personas. Durante la operación fueron inutilizados varios elementos empleados para la extracción ilícita de yacimientos mineros, afectando las economías ilegales de los grupos armados organizados que delinquen en esta zona del departamento. #ContraLaAmenaza — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) 6 de noviembre de 2026

En el registro fotográfico compartido por el Ejército se aprecia el interior del socavón, un túnel improvisado entre la vegetación, así como una planta eléctrica, un martillo demoledor, sacos, maderas y otros elementos con los que, presuntamente, se sostenía la actividad minera ilegal.

Como es habitual en este tipo de operaciones, los elementos fueron inutilizados en el lugar para evitar que volvieran a ser usados en la actividad ilícita.

De acuerdo con el Ejército, este golpe afecta las economías ilegales de los grupos armados organizados que delinquen en esta zona del departamento, que se financian de la explotación ilícita de minerales.

Las siete personas fueron capturadas en flagrancia mientras, presuntamente, adelantaban labores de extracción en el socavón. Deberán responder ante la justicia por su presunta vinculación con el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros, tipificado en el artículo 332 del Código Penal, que contempla penas de tres a diez años de prisión y multas para quienes exploren o exploten reservas mineras sin contar con la autorización correspondiente.

La minería ilegal se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados en varias regiones de Antioquia, además de dejar graves afectaciones ambientales, como la contaminación de fuentes de agua, la deforestación y la destrucción de los suelos.

El Suroeste antioqueño es una de las subregiones donde las autoridades han reportado con mayor frecuencia la explotación ilegal de oro, una actividad que, según los reportes militares, también engrosa las rentas criminales de estructuras como el Clan del Golfo, con presencia en esa zona del departamento.

No es el primer golpe contra la minería ilegal que dan las autoridades en este municipio en las últimas semanas. El pasado 22 de octubre, uniformados inutilizaron otro socavón en La Pintada y capturaron a tres personas, mientras que el 28 de octubre el Ejército inutilizó una draga con la que, según el reporte militar, se evitaría la extracción de unos 1.500 gramos de oro al mes.

La Pintada es un municipio del Suroeste antioqueño, ubicado a unos 76 kilómetros de Medellín, cuya economía se basa principalmente en la producción de frutas, la ganadería y el turismo. Sin embargo, sus riquezas minerales también lo han puesto en la mira de la explotación ilegal de oro.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la minería ilegal a través de la línea gratuita 147 del Ejército Nacional, donde las denuncias pueden hacerse de manera anónima.

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