Resumen: El Ejército y la DIJIN de la Policía de Antioquia incautaron 40 kilos de clorhidrato de cocaína en El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño. Según el reporte oficial, la estructura criminal El Mesa sufrió una afectación cercana a los 250 millones de pesos.

¡Otro golpe a El Mesa! Incautan 40 kilos de cocaína en El Carmen de Viboral y afectan sus finanzas

Un nuevo resultado contra el narcotráfico se registró en el Oriente antioqueño: tropas del Ejército, en coordinación con la Policía, incautaron 40 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia. La operación, según las autoridades, golpea las finanzas del grupo de delincuencia organizada El Mesa.

El hallazgo fue dado a conocer por la Séptima División del Ejército Nacional, que detalló que el procedimiento estuvo a cargo de tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, adscrito a la Cuarta Brigada, con el apoyo de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) de la Policía de Antioquia.

¿Cuánto le afectaron a El Mesa?

De acuerdo con el reporte oficial, la incautación de los 40 kilos de cocaína afecta las economías ilícitas de El Mesa en cerca de 250 millones de pesos. Es la cifra que calculan las autoridades como afectación a las finanzas ilegales de esta estructura.

El Ejército aseguró que, con este tipo de acciones, fortalece la lucha contra el narcotráfico y contribuye a proteger a la población civil frente a las amenazas que se derivan de estas actividades ilegales. En el mensaje no se informó, por ahora, si hubo capturas relacionadas con el procedimiento ni en qué punto exacto del municipio se encontraba la droga.

Foto: Ejército Nacional

Así fue el operativo, según las imágenes

Las fotografías divulgadas por la Séptima División muestran a uniformados del Ejército y de la Policía trabajando de noche en una zona de monte. En una de las imágenes se observa a los militares y policías cavando y sacando un barril azul, y en otra se les ve revisando los paquetes forrados en plástico azul que estaban dentro del recipiente.

En otra fotografía, la droga aparece exhibida en una explanada, con los paquetes azules numerados y alineados, junto a soldados y policías que participaron en el procedimiento.

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El Ejército también publicó un video del procedimiento, que puede verse en la publicación original:

https://x.com/Ejercito_Div7/status/2115830461310046537

El Mesa, en la mira de las autoridades

El Mesa es una estructura criminal que delinque en el Oriente antioqueño y que en las últimas semanas ha estado en el centro de varios operativos. Este mismo jueves, el Ejército y otras autoridades reportaron cinco capturas en Rionegro y El Carmen de Viboral durante allanamientos, en los que se incautaron más de 1.560 dosis de droga y dos armas de fuego.

El 22 de octubre, tropas de la misma unidad, junto con Antinarcóticos de la Policía, destruyeron en zona rural de El Peñol un laboratorio atribuido a El Mesa, donde hallaron más de 350 kilos de clorhidrato de cocaína ya procesado. En ese caso, las autoridades calcularon una afectación de 1.500 millones de pesos y señalaron que se frenó una capacidad de producción de hasta 800 kilos al mes.

Foto: Ejército Nacional

Además, el miércoles 28 de octubre fueron capturados cuatro presuntos integrantes de esta estructura en Marinilla, a quienes les incautaron cocaína y marihuana.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, advirtió en la alerta temprana 028-2026 sobre la disputa entre el Clan del Golfo, a través del frente Gener Morales, y El Mesa. El documento describe riesgos para las comunidades de Abejorral, Argelia, El Carmen de Viboral, La Unión, Nariño y Sonsón, entre ellos homicidios, amenazas y desplazamientos forzados.

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Un golpe más al narcotráfico en el Oriente

Con la incautación de estos 40 kilos, las autoridades suman un nuevo resultado en una subregión en la que el control del negocio de las drogas ha estado en disputa. El Ejército insistió en que continuará con las acciones para debilitar las economías ilegales y proteger a la población civil.

Se trata de un procedimiento atribuido por las autoridades a El Mesa: cualquier responsabilidad penal deberá ser definida por la justicia. Minuto30 seguirá atento a nuevos detalles del caso, incluyendo posibles capturas y el destino que tenía el cargamento.