Es falso: el supuesto comunicado de Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel que circula en redes

Resumen: El FC Andorra desmintió un comunicado de disculpas atribuido a Jesús Owono que se volvió viral tras la muerte de Jesús de Miguel: la cuenta que lo publicó es de seguidores y el portero no se ha pronunciado. La Policía Nacional investiga el choque y Owono espera sanción deportiva.

En medio del dolor por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, este martes se hizo viral en redes sociales un supuesto comunicado de disculpas atribuido a Jesús Owono, el portero del FC Andorra que protagonizó el choque que le costó la vida al futbolista. Sin embargo, ese comunicado es falso: el propio club andorrano se encargó de desmentirlo.

La versión en español, difundida como un hilo en X, comienza así: «A la familia de Jesús de Miguel, a sus seres queridos y a todo el entorno del CD Tenerife. Quiero pedirles perdón de la forma más sincera y humilde posible por lo ocurrido el pasado lunes». El texto, que también circula en inglés en Instagram, asegura que «nunca, en ningún momento, existió la menor intención de causar daño a Jesús» y acumula más de un millón de visualizaciones, además de miles de comentarios de apoyo.

La cuenta que publicó el mensaje no pertenece al guardameta ecuatoguineano. Se creó en octubre de 2026, usa como imagen principal una foto del portero con la camiseta de la selección de Guinea Ecuatorial y aparece etiquetada como «cuenta de seguidores». En una publicación posterior, el propio perfil terminó por reconocer que se trata de «una cuenta de fans». El FC Andorra confirmó a VerificaRTVE que el comunicado es «falso».

Los canales reales del jugador cuentan otra historia: su perfil oficial de X no publica nada desde 2024, cuando aún jugaba en el Deportivo Alavés, y su cuenta de Instagram fue eliminada después de lo ocurrido el lunes, según informó el Diario AS. Hasta el momento, Owono no se ha pronunciado públicamente sobre la tragedia.

El silencio público no significa indiferencia. Según El Partidazo de COPE, el portero, de 25 años, quedó profundamente afectado por lo sucedido y tenía la intención de contactar en privado con el futbolista y su familia para transmitirles sus disculpas y su apoyo. «Es una desgracia», comentan desde su entorno, donde insisten en que en ningún momento hubo intención de hacer daño al rival. Quienes lo conocen lo describen como una persona «cariñosa, sensata y noble», y el FC Andorra se ha volcado con su jugador desde el lunes.

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Mientras tanto, la muerte de De Miguel ya está en manos de las autoridades. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife abrió diligencias para esclarecer las circunstancias del choque, un procedimiento que se encuentra bajo supervisión judicial, según confirmaron fuentes policiales a la agencia EFE. Por el momento no ha trascendido que Owono haya sido detenido ni que se le haya atribuido formalmente ningún delito; la apertura de diligencias es un trámite de investigación y no implica, por sí sola, responsabilidad penal por parte del guardameta.

En lo deportivo, el portero también espera la sanción por la tarjeta roja directa que recibió tras la acción. El árbitro recogió en el acta que Owono impactó «bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa». Según informes en España, este tipo de acciones suele castigarse con entre uno y tres partidos en aplicación del artículo 130 del Código Disciplinario de la RFEF, aunque la gravedad de las consecuencias podría llevar al Comité de Disciplina a estudiar el artículo 102, que contempla suspensiones de cuatro a doce partidos cuando una acción violenta durante el juego ocasiona lesiones graves.

La tragedia ocurrió en la noche del lunes, en el minuto 96 del Tenerife-Andorra de LaLiga Hypermotion, cuando el marcador estaba 2-2. Owono salió varios metros de su área para cortar un contraataque y golpeó con la rodilla el pecho de De Miguel, que cayó desplomado y sufrió una parada cardiorrespiratoria. Los servicios sanitarios lograron reanimarlo y lo trasladaron al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde el delantero, de 30 años y padre de una niña de apenas un año, falleció a las 8:00 de la mañana de este martes. Durante la jornada, decenas de aficionados depositaron flores a las puertas del estadio Heliodoro Rodríguez López en su memoria.

La tragedia también salpicó a otro futbolista que nada tiene que ver con el caso. Michel Owono, jugador del CF Can Vidalet, de la Lliga Elit catalana, denunció en redes que recibió «mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas» de personas que lo confunden con el portero del Andorra por compartir apellido. «No soy Jesús Owono y no tengo ninguna relación con lo sucedido», tuvo que aclarar.

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