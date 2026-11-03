Resumen: Resumen: Jeison Murillo fue operado del tobillo tras lesionarse con el Al-Shamal de Qatar y quedará cerca de tres meses por fuera de las canchas. El defensor caleño, de 34 años, se lesionó el 27 de octubre en la victoria histórica 3-1 sobre Al-Hilal por la Liga de Campeones Élite asiática. Desde la clínica envió un mensaje de fe en sus redes: «Pronto estaré de vuelta».

Duro golpe para Jeison Murillo: operado del tobillo, estará unos tres meses fuera de las canchas

El defensor colombiano Jeison Murillo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su etapa en el fútbol de Asia. El Al-Shamal de Qatar confirmó que el zaguero caleño fue operado del tobillo por la lesión que sufrió la semana pasada y quedará cerca de tres meses por fuera de las canchas.

El club entregó un parte médico en el que detalló la situación del jugador de 34 años: «Jeison Murillo, jugador del equipo de fútbol del club, se sometió a una cirugía en el tobillo debido a la lesión que sufrió durante el partido contra Al-Hilal de Arabia Saudita. Se espera que el jugador permanezca unos tres meses alejado de los terrenos de juego. Le deseamos una pronta recuperación y un regreso más fuerte al campo».

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¿Cómo se lesionó Jeison Murillo?

La lesión ocurrió el martes 27 de octubre, en la tercera fecha de la fase de liga de la Liga de Campeones Élite de la Confederación Asiática de Fútbol. Murillo arrancó como titular en la zaga del Al-Shamal, junto al español Pablo Marí, y tuvo que abandonar el campo sobre el final del primer tiempo, cuando fue reemplazado por Nassim Benaissa.

Pese a la baja de su compañero, el equipo qatarí se dio un festín esa noche: venció 3-1 al Al-Hilal que dirige Simone Inzaghi, uno de los planteles más poderosos del continente, con dos asistencias del argelino Riyad Mahrez. El triunfo fue histórico para el Al-Shamal en el máximo torneo de clubes de Asia.

El mensaje del jugador desde la clínica

Después de conocerse el parte médico, el propio Murillo se pronunció en sus redes sociales con fotografías desde la clínica, con la pierna izquierda inmovilizada, y dejó un mensaje lleno de fe:

«Hoy toca ser fuerte, tener paciencia y confiar en que volverán los días de Gloria. Pronto estaré de vuelta. Tus tiempos son perfectos Señor», escribió el defensor.

La publicación se llenó en pocas horas de mensajes de apoyo de colegas y excompañeros. Entre ellos aparecieron futbolistas colombianos como Jhon Córdoba y Nicolás Benedetti, y el gambiano Omar Colley, con quien Murillo compartió camerino en la Sampdoria de Italia. «Pronta recuperación» y «mucha fuerza, hermano» fueron algunos de los comentarios que recibió el caleño.

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Una carrera con paso por los grandes de Europa

Jeison Fabián Murillo Cerón nació en Cali y se formó en las divisiones menores del Deportivo Cali. De allí saltó a Europa, donde recorrió algunos de los clubes más importantes del continente: Granada, Las Palmas y Cádiz en España; Inter de Milán y Sampdoria en Italia; Valencia y Barcelona, equipo al que llegó cedido en el mercado de invierno de 2019 y con el que celebró el título de la Liga española 2018-2019, y Celta de Vigo, su último club antes de dejar el Viejo Continente.

En julio de 2023 puso fin a doce años en el fútbol europeo y fichó por el Al-Shamal de Qatar, donde se convirtió en pieza clave de la defensa. Esta temporada, bajo las órdenes del entrenador español David Prats, el caleño era titular indiscutible tanto en la Liga de Qatar como en la Liga de Campeones asiática, hasta que apareció la lesión.

Su huella en la Selección Colombia

Murillo también dejó huella en la Selección Colombia, con la que disputó 32 partidos oficiales y amistosos. Su momento más recordado llegó en la Copa América de Chile 2015, cuando le anotó a Brasil el gol del triunfo 1-0 de la Tricolor y terminó elegido como el mejor jugador joven del torneo.

Con el paso de los años y la llegada de nuevos zagueros, el caleño fue perdiendo espacio en la nómina de la Selección, pero su nombre sigue siendo sinónimo de entrega para la hinchada colombiana, que hoy le envía mensajes de aliento en este nuevo capítulo de su carrera.

Lo que viene para Murillo

Sin su defensor colombiano, el Al-Shamal afronta este martes el partido contra el Esteghlal de Irán, por la cuarta fecha de la Liga de Campeones Élite asiática. La responsabilidad de la zaga quedará en hombros de Pablo Marí y de los demás centrales del plantel.

Si se cumplen los tiempos estimados por el cuerpo médico, Murillo podría volver a jugar hacia comienzos de febrero del próximo año, cuando arranque la recta final de la temporada en Qatar. Mientras tanto, el defensor ya empezó su proceso de recuperación con un objetivo claro, dicho en sus propias palabras: «Pronto estaré de vuelta».

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