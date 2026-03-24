Resumen: Fiscalía ordenó capturar a miembros de la Segunda Marquetalia por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Hay nueve capturados por el crimen en Modelia.

Ordenan capturar a cabecillas de la Segunda Marquetalia por el asesinato de Miguel Uribe

La Fiscalía ordenó la captura de varios cabecillas de la ‘Segunda Marquetalia’, la disidencia al mando de alias ‘Iván Márquez’, por su presunta responsabilidad en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Según las pruebas recaudadas, esta estructura guerrillera habría sido el cerebro detrás del atentado, contratando a una organización criminal local para ejecutar el plan en la capital colombiana.

El crimen, que conmocionó a la nación el pasado 7 de junio en el parque El Golfito del barrio Modelia, fue ejecutado por un joven que disparó a quemarropa contra el líder del Centro Democrático.

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Para cumplir el objetivo, la banda sicarial utilizó una pistola Glock de 9 milímetros, la cual fue alterada técnicamente para aumentar su letalidad y asegurar el resultado fatal.

Hasta la fecha, la justicia ha logrado poner tras las rejas a nueve personas implicadas, entre ellas Simeón Pérez, alias ‘El Viejo’, quien fungió como el puente de comunicación y logística entre los altos mandos de la disidencia y los ejecutores materiales en Bogotá.

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La pieza clave para este avance judicial fue la reciente condena y confesión de uno de los involucrados, quien mediante un preacuerdo entregó detalles sobre cómo se financió y planeó el ataque desde las selvas donde se esconden las disidencias.

Las autoridades intensifican los operativos para dar con el paradero de los cabecillas de la ‘Segunda Marquetalia’ que habrían dado la orden directa de silenciar al senador, en un caso que marca un precedente en la lucha contra el terrorismo urbano.

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