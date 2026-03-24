Resumen: El Túnel de Oriente en Medellín tendrá cierres nocturnos del 24 al 26 de marzo por mantenimiento. Conozca los horarios y las rutas alternas.

¡Pilas! Que no lo coja el cierre del Túnel de Oriente esta semana

A partir de este martes 24 de marzo y hasta el próximo jueves 26, la conexión estratégica del Túnel de Oriente tendrá cierres totales programados. Las restricciones operarán en un horario de seis horas diarias, iniciando a las 10:00 p.m. y extendiéndose hasta las 4:00 a.m. del día siguiente.

Esta medida busca garantizar que la vía reciba el mantenimiento preventivo necesario para operar con total seguridad durante la temporada de lluvias que atraviesa el departamento.

Durante estas jornadas nocturnas, los equipos técnicos de la Concesión Túnel Aburrá Oriente realizarán intervenciones críticas en la infraestructura. Las labores se concentrarán en la limpieza y puesta a punto de los sistemas de iluminación, señalización y los radares de velocidad, especialmente en los túneles Seminario y Santa Elena.

Asimismo, se realizarán chequeos electrónicos en los peajes de Sajonia y Seminario para evitar fallos en el recaudo. Aunque el cierre es total en la estructura del túnel, la concesión aseguró que mantendrá unidades de grúa y ambulancia disponibles para cualquier emergencia que se presente en las zonas aledañas a la vía intervenida.

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Para evitar traumatismos en la movilidad, la recomendación para los conductores es utilizar las rutas tradicionales de conexión con el Oriente antioqueño.

La doble calzada Las Palmas y la Variante Palmas estarán habilitadas como las principales alternativas para quienes necesiten desplazarse hacia el Valle de San Nicolás durante las horas del bloqueo.

Las autoridades de tránsito pidieron a los usuarios planificar sus recorridos con antelación, recordando que, aunque el Túnel de Oriente es la ruta más rápida, la seguridad de la infraestructura depende de estos mantenimientos periódicos que se ejecutan bajo estrictos protocolos de ingeniería.

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