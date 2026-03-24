Resumen: El futbolista de 21 años Nicolás Rodríguez, quien milita en Atlético Nacional en calidad de préstamo desde el Orlando City, fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir. La información, revelada por el periodista Alejandro Pino Calad en el programa Somos La Titular, señala que el ente acusador ya se encuentra en la etapa de recolección de pruebas para avanzar en la investigación judicial. Este grave señalamiento pone en vilo la continuidad deportiva del jugador en el equipo antioqueño, a la espera de un pronunciamiento oficial por parte del club o sus representantes legales.

Nacional no sale de una y se mete en otra: denunciaron por acceso carnal a jugador titular del equipo

El entorno de Atlético Nacional se vio sacudido este martes tras revelarse una grave denuncia penal en contra del futbolista Nicolás Rodríguez, de 21 años. El jugador, cuya ficha pertenece al Orlando City de la MLS y quien se encuentra a préstamo en el conjunto “verdolaga”, fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir.

Detalles de la investigación

La información fue revelada inicialmente por el periodista Alejandro Pino Calad en el programa Somos La Titular. Según el reporte, la entidad acusadora ya ha iniciado las labores de recolección de pruebas y entrevistas necesarias para determinar la veracidad de los hechos y la responsabilidad del deportista.

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El tipo penal por el cual se le investiga —acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir— se refiere a situaciones donde la víctima, por sustancias, estado de salud o cualquier otra circunstancia, no está en condiciones de consentir o defenderse ante el acto.

Hasta el momento, ni Atlético Nacional ni el representante del jugador han emitido un comunicado oficial respecto a las medidas disciplinarias o la postura de la institución frente a la gravedad de la denuncia. Se espera que en las próximas horas el club defina si el jugador será apartado del plantel mientras avanza el proceso judicial.

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