Resumen: Una megatoma de la Policía en Tunjuelito, sur de Bogotá, dejó la captura de un hombre de 48 años con orden judicial por acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado y la suspensión temporal de dos moteles y un bar por falta de documentación. Hubo 400 registros a personas y 130 a vehículos y motos.

Megatoma en Tunjuelito deja un capturado por abuso sexual a menor y tres negocios suspendidos

Una megatoma de la Policía Metropolitana de Bogotá en la localidad de Tunjuelito, en el sur de la capital, dejó la captura de un hombre requerido por la justicia por un presunto delito sexual contra un menor de edad, además de la suspensión temporal de dos moteles y un bar.

Según el reporte entregado por la Policía, el procedimiento hizo parte de las acciones para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en esta zona de Bogotá. Durante la jornada, los uniformados desplegaron controles en diferentes puntos de la localidad, con verificación de antecedentes y registros a personas, vehículos y establecimientos comerciales.

Un capturado con orden judicial

El resultado más relevante de la intervención fue la captura de un hombre de 48 años, quien era requerido mediante orden judicial por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado. De acuerdo con la información oficial, el hombre fue identificado durante los controles de antecedentes que adelantaron los uniformados en medio de la megatoma.

La Policía no entregó detalles adicionales sobre el caso. El reporte tampoco precisó cuáles son las circunstancias de agravación que se le atribuyen. Se trata de un presunto responsable, y será la justicia la que defina su situación dentro del proceso.

Dos moteles y un bar suspendidos

En paralelo, las autoridades revisaron establecimientos comerciales de la zona. Como resultado, ordenaron la suspensión temporal de la actividad económica de dos moteles y un bar, debido a que no contaban con la documentación necesaria para su funcionamiento, según el balance de la Policía.

La medida es temporal y está relacionada con el cumplimiento de los requisitos exigidos para operar.

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Las cifras de la jornada

El balance de la megatoma incluye también los siguientes resultados:

400 registros a personas .

. 130 registros a vehículos y motocicletas .

. Comparendos por infracciones de tránsito, entre ellas el mal estacionamiento en vía pública.

Medidas correctivas por el porte de armas cortopunzantes y de estupefacientes.

Estas intervenciones se conocen como megatomas y consisten en operativos de control con presencia masiva de uniformados en un sector determinado. Allí se verifican antecedentes, se inspeccionan vehículos y se revisan establecimientos, con el fin de prevenir delitos y atender situaciones que afectan la convivencia.

Llamado a la ciudadanía

La Policía reiteró a los habitantes de Tunjuelito y del resto de Bogotá la importancia de denunciar de manera oportuna cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia en sus barrios. Las denuncias pueden hacerse a través de la línea de emergencias 123 o directamente en el CAI más cercano.

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Foto: Suministrada