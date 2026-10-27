Resumen: Federico Gutiérrez destacó el golpe a La Roja y dijo que alias Primo Sangre habría buscado reactivar células del frente 36 en Medellín. El boletín local reportó 97 capturas y 102 allanamientos, cifras que no se suman al consolidado más amplio de Medellín y Antioquia.

Megaoperativo en Medellín: Fico habla del plan que tendría Primo Sangre y del golpe a La Roja

El megaoperativo en Medellín dejó un mensaje de Federico Gutiérrez sobre las estructuras criminales que fueron intervenidas. Al presentar los resultados de la ofensiva, el alcalde destacó el golpe a La Roja y habló de lo que, a su juicio, buscaba alias ‘Primo Sangre’ con las células del frente 36 de las disidencias de las FARC en la ciudad.

El mandatario relacionó esta última intervención con una operación de meses atrás en la que, recordó, fueron capturadas 12 personas. Su declaración apuntó a la posibilidad de que se intentara reactivar esa presencia criminal, uno de los asuntos que resaltó al agradecer el trabajo de la fuerza pública.

¿Qué dijo Fico tras el megaoperativo?

«Seguramente lo que querían con alias ‘Primo Sangre’ era revivir, justamente esas células terroristas. Esto es muy importante, es un golpe contundente y quiero agradecerle de nuevo a nuestra fuerza pública», expresó Gutiérrez, según el boletín de la Alcaldía de Medellín.

La afirmación fue presentada por el alcalde como una valoración sobre las intenciones de esa estructura. El reporte oficial identifica a alias ‘Primo Sangre’ como cabecilla de la comisión armada del frente 36 y señala que murió durante una intervención en el corregimiento de San Cristóbal.

En ese procedimiento también fueron capturadas tres personas en flagrancia. Las autoridades reportaron la incautación de un fusil, cuatro pistolas, detonadores, municiones y radios de comunicación, elementos incluidos en los resultados de esa intervención específica.

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Foto: Alcaldía de Medellín

La Roja, otro de los golpes destacados

El boletín también resaltó las acciones contra La Roja, una estructura señalada de participar en hurtos de relojes de alta gama y joyas. Para este caso, el balance de la Alcaldía informó la captura de ocho personas y la incautación de oro, dinero, un arma de fuego y motocicletas.

De acuerdo con las investigaciones citadas por las autoridades, esos elementos tendrían relación con los hechos delictivos. La estructura es investigada por 12 casos que superarían los 1.000 millones de pesos en bienes hurtados, sin que los señalamientos equivalgan a una condena contra los detenidos.

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Los investigadores señalan que los integrantes identificaban y seguían a las víctimas en sectores turísticos como Provenza y el Pueblito Paisa. El reporte añade que también se indagan hechos relacionados con los aeropuertos Olaya Herrera y José María Córdova.

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Foto: Alcaldía de Medellín

El balance de Medellín y el alcance de la ofensiva

Para Medellín, la Alcaldía reportó 97 capturas: 49 en flagrancia y 48 por orden judicial, además de 102 allanamientos. El despliegue del megaoperativo contó con más de 1.400 uniformados, se extendió a 11 barrios y estuvo enmarcado en 13 investigaciones estructurales.

Estas investigaciones están dirigidas contra organizaciones vinculadas principalmente con homicidio, hurto, extorsión y tráfico de estupefacientes. En el Barrio Antioquia, al suroccidente de la ciudad, las autoridades destacaron más de 30 diligencias dentro de una ofensiva que se prolongó por más de 12 horas.

El mismo balance local incluyó seis armas de fuego incautadas, 100 detonadores electrónicos y 98 ciudadanos venezolanos deportados por Migración Colombia. Según el boletín, 11 de ellos tenían órdenes de captura en Venezuela.

Estas cifras corresponden al reporte de la Alcaldía sobre Medellín. El consolidado más amplio divulgado para la jornada en Medellín y Antioquia informó 149 capturas y 166 allanamientos; se trata de resultados de la misma ofensiva y no de operaciones distintas cuyos balances deban sumarse.

Gutiérrez insistió en que las acciones van dirigidas contra todas las estructuras criminales. «Vamos en contra de todas las estructuras criminales», manifestó el alcalde, quien acompañó el despliegue junto al presidente Abelardo de la Espriella y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.