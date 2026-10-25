Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella detalló el perfil de alias Marcos Pacífico, uno de los cabecillas del ELN que, según el mandatario, murieron en la Operación Ónix en el Cauca, y calificó el resultado como el golpe más duro de los últimos ocho años contra esa guerrilla.

Operación Ónix: De La Espriella detalla el perfil de ‘Marcos Pacífico’ y el golpe al ELN en el Cauca

El presidente Abelardo De La Espriella entregó nuevos detalles de la Operación Ónix, el bombardeo contra el ELN en el Cauca, y trazó el perfil de alias «Marcos Pacífico», uno de los dos cabecillas que, según el mandatario, murieron en la acción. El jefe de Estado calificó el resultado como «el golpe más duro de los últimos ocho años contra el ELN» y reiteró el respaldo del Gobierno a la Fuerza Pública.

Lea también: Golpe al ELN en El Tambo: anuncian diez muertos y la caída de dos cabecillas

Qué dijo el presidente sobre el frente atacado

De acuerdo con el mandatario, la operación estuvo dirigida contra el frente José María Becerra, que hace parte del Frente de Guerra Suroccidental del ELN. «Diez narcoterroristas pertenecientes a esa organización fueron dados de baja en la operación», afirmó. El balance del Gobierno señala que la acción fue ejecutada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en zona rural de El Tambo, Cauca, el pasado jueves 22 de octubre.

El jefe de Estado explicó que el alcance del resultado va más allá de ese municipio. «Se golpea una organización con influencia en varios departamentos del suroccidente. También se debilita su capacidad para disputar territorios y controlar corredores estratégicos hacia el Pacífico colombiano», señaló.

En el balance también se informó la incautación de siete fusiles, una pistola y dos granadas, además de la ubicación de un área de campamento con capacidad para unas 25 personas.

El perfil de «Marcos Pacífico», según el Gobierno

El presidente identificó entre los muertos a alias «Marcos Pacífico» y a alias «Ochenta», también conocido como «Murillo», a quienes calificó como dos de los principales cabecillas de la estructura. Sobre «Marcos Pacífico», dijo que dirigía el frente José María Becerra y que tenía influencia sobre estructuras que operaban en Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Según la información entregada por De La Espriella, llevaba más de 24 años en las filas del ELN. El mandatario le atribuyó más de 62 homicidios, el reclutamiento de cientos de menores y el desplazamiento forzado de más de 500 personas. También lo señaló como promotor de acciones de terrorismo urbano en 2019 y 2021. Estos señalamientos corresponden al presidente en su pronunciamiento.

Como se informó el 22 de octubre, la identificación preliminar de este cabecilla estaba a la espera de un cotejo de huellas dactilares. En el nuevo mensaje, el presidente lo da por muerto junto con alias «Ochenta».

También te puede interesar: De La Espriella confirma que ‘Marcos Pacífico’, cabecilla del ELN, murió en bombardeo en El Tambo

«No voy a decirles que con una sola operación termina la amenaza»

El presidente fue cauto sobre el alcance de la acción. «No voy a decirles que con una sola operación termina la amenaza del ELN. Estas organizaciones narcoterroristas pueden reorganizarse, pero hoy han recibido un golpe contundente», dijo. También aseguró que su Gobierno mantendrá la presión sobre los mandos y las estructuras armadas ilegales, y expresó: «El Cauca no está solo».

De La Espriella calificó el resultado como «el golpe más duro de los últimos ocho años contra el ELN». Esa valoración corresponde al mandatario.

El mensaje del presidente a la Fuerza Pública

De La Espriella felicitó a los uniformados que participaron en la operación y reiteró el respaldo del Gobierno a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional. Según dijo, su Gobierno mantendrá la presión sobre los mandos y las estructuras armadas ilegales en el suroccidente del país.

La Operación Ónix fue el quinto bombardeo ordenado por el Gobierno contra grupos armados ilegales, según la información conocida. De acuerdo con el balance presidencial, en esta acción fueron dados de baja diez integrantes del ELN, entre ellos dos de los principales cabecillas del frente José María Becerra.

Como se informó el 22 de octubre, el Gobierno había dado a conocer un primer balance de la operación en El Tambo. En el nuevo mensaje, el presidente confirma la cifra de diez muertos y da por fallecidos a alias «Marcos Pacífico» y alias «Ochenta».

Lo que sigue

El presidente anunció que continuará la ofensiva contra las estructuras armadas ilegales y dijo que el Cauca no está solo. En municipios como El Tambo y Argelia, y en sectores de Popayán, donde el ELN ha tenido presencia, las comunidades permanecen atentas a nuevos anuncios del Gobierno. Minuto30 seguirá atento a los detalles que se conozcan sobre la Operación Ónix.