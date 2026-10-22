Resumen: El presidente De La Espriella confirmó 9 integrantes del ELN muertos en un bombardeo en El Tambo, Cauca. Entre ellos estaría alias Marcos Pacífico, cuya identidad aún no se confirma.

De La Espriella confirma que ‘Marcos Pacífico’, cabecilla del ELN, murió en bombardeo en El Tambo

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre el bombardeo de las Fuerzas Militares contra el ELN en zona rural de El Tambo, Cauca, y confirmó que la operación dejó nueve integrantes de esa guerrilla muertos. Entre ellos estaría alias ‘Marcos Pacífico’, señalado como uno de los principales cabecillas de esa organización.

Inicialmente se había conocido que el ataque dejaba ocho muertos, pero en su mensaje el jefe de Estado elevó la cifra a nueve integrantes del ELN.

A través de su cuenta de X, el mandatario calificó el resultado como un «golpe demoledor» contra el ELN en el suroccidente del país y describió la acción como una «operación de bombardeo estratégico».

Según el presidente, la identificación de alias ‘Marcos Pacífico’ es preliminar, pues su identidad aún está pendiente de confirmación decadactilar, es decir, mediante el cotejo de sus huellas dactilares.

¿Quién sería alias ‘Marcos Pacífico’?

De acuerdo con lo señalado por De La Espriella, alias ‘Marcos Pacífico’ era considerado un objetivo de alto valor. Lo describió como el segundo cabecilla y responsable militar del Frente de Guerra Suroccidental del ELN, así como el máximo jefe del frente José María Becerra.

Además, según el mandatario, tenía bajo su mando tres frentes de esa guerrilla que operan en Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

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El presidente también lo vinculó con secuestros, atentados y ataques contra la Fuerza Pública en Cali y Buenaventura. Igualmente, le atribuyó haber dado órdenes a las milicias urbanas del ELN durante las protestas de 2022.

Para el jefe de Estado, este resultado representa un golpe contundente a la estructura militar, al mando territorial y a las redes urbanas del ELN en el Pacífico colombiano.

En su mensaje, De La Espriella también envió una advertencia a los grupos armados ilegales: «No habrá un solo rincón de Colombia donde puedan esconderse de la fuerza legítima del Estado. Los perseguiremos sin descanso, desmantelaremos sus estructuras y acabaremos con su capacidad de sembrar terror entre los colombianos».

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las otras ocho personas muertas en el bombardeo, ni detalles sobre la fecha exacta y el desarrollo de la operación en El Tambo.

¡Golpe demoledor al narcoterrorismo del ELN en el suroccidente colombiano! En una operación de bombardeo estratégico de nuestras Fuerzas Militares, desarrollada en zona rural de El Tambo, Cauca, fueron dados de baja 9 integrantes del grupo narcoterrorista ELN, entre ellos, de acuerdo con la identificación preliminar, alias “Marcos Pacífico”, objetivo de alto valor y uno de los principales cabecillas de esa organización criminal. Su identidad está pendiente de confirmación decadactilar. Este criminal era el segundo cabecilla y responsable militar del Frente de Guerra Suroccidental del ELN, máximo jefe del frente José María Becerra y responsable de dirigir tres frentes narcoterroristas que operan en Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Estaba vinculado con secuestros, atentados y ataques contra nuestra Fuerza Pública en Cali y Buenaventura. También se le atribuye haber impartido órdenes a las milicias urbanas del ELN durante las protestas de 2022. Este resultado representa un golpe contundente a la estructura militar, al mando territorial y a las redes urbanas del ELN en el Pacífico colombiano. Que lo tengan claro todos los narcoterroristas: no habrá un solo rincón de Colombia donde puedan esconderse de la fuerza legítima del Estado. Los perseguiremos sin descanso, desmantelaremos sus estructuras y acabaremos con su capacidad de sembrar terror entre los colombianos. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro, miserables! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 22, 2026

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