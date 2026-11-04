Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella lideró en Cúcuta la Operación Nemesis, que dejó un balance preliminar de 109 capturados, 49 allanamientos y 32 expulsiones en ocho comunas. Hace parte de la campaña Esparta y del plan BOSUR.

«Se les acabó la guachafita»: noche larga en Cúcuta con De La Espriella al frente de la Operación Nemesis

El presidente Abelardo De La Espriella lideró en Cúcuta la Operación Nemesis, una ofensiva de la Fuerza Pública que comenzó el 3 de noviembre hacia las 7:00 p. m. y se extendió toda la madrugada. El balance preliminar, con corte a las 4:45 a. m. del 4 de noviembre, es de 109 capturados, 49 allanamientos y 32 expulsiones.

La intervención se desarrolló en ocho comunas de la ciudad y apunta a estructuras ligadas al homicidio, el terrorismo, la extorsión, el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal.

¿Qué dejó la Operación Nemesis hasta ahora?

Según el mandatario, además de las capturas, las autoridades incautaron 12 armas de fuego y más de 10 kilos de estupefacientes. También se recuperó mercancía avaluada en $500 millones.

El jefe de Estado dijo que estuvo al frente de la ofensiva durante toda la noche y que las operaciones militares y de Policía serán constantes. «A los bandidos se les acabó la guachafita», escribió en su cuenta de X.

Las cifras son preliminares y las autoridades indicaron que se darán más detalles sobre quiénes fueron capturados.

¿A quiénes buscaban en la Operación Nemesis?

A través de un video publicado en redes sociales, el Gobierno presentó varios de los objetivos de la ofensiva. Entre ellos aparecen los alias ‘Navir’, ‘Ada’, ‘Juancho’, ‘La Churca’, ‘Keller’, ‘Brayan’, ‘Careviaja’, ‘Camacho’ y ‘Alejo’.

Según la información divulgada, alias ‘Keller’ sería integrante del frente urbano del ELN y estaría relacionado con un atentado contra un CAI. Alias ‘Careviaja’ es señalado de incendiar la vivienda de unos adultos mayores después de que se negaran a permitirle llevarse a un menor de 12 años.

Por su parte, ‘Camacho’ y ‘Alejo’ son señalados de aprovechar las condiciones de pobreza para captar menores de edad. Se trata de señalamientos del Gobierno: será la justicia la que determine las responsabilidades.

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¿Qué es la campaña Esparta y el plan BOSUR?

Desde Cúcuta, De La Espriella anunció oficialmente la campaña Esparta, una estrategia militar y policial para combatir a los grupos armados ilegales que delinquen en el Catatumbo. También puso en marcha el plan BOSUR, enfocado en enfrentar la criminalidad en Cúcuta y su área metropolitana.

La Operación Nemesis hace parte de esa ofensiva. Estas acciones se dan en medio de la visita del presidente a Norte de Santander, donde estuvo en la Brigada 30 del Ejército y en el puente internacional Atanasio Girardot, conocido como Tienditas.

¿Qué se anunció para la frontera con Venezuela?

El presidente ordenó reforzar las operaciones militares y policiales en la frontera para combatir a los grupos armados ilegales, el narcotráfico y el tráfico de personas.

La estrategia contempla obras civiles y barreras de control para bloquear los pasos no autorizados, además de operaciones permanentes de inteligencia y acciones conjuntas entre las Fuerzas Militares, la Policía y Migración Colombia.

El Gobierno aclaró que estas medidas no afectarán el tránsito legal entre Colombia y Venezuela. Entre el 7 de agosto y el 30 de octubre de 2026 se registró cerca de un millón de movimientos migratorios por el puente de Tienditas.

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¿Qué sigue tras la Operación Nemesis?

Las autoridades indicaron que las acciones se adelantarán en coordinación con la Gobernación de Norte de Santander y las alcaldías de la región, bajo supervisión del Gobierno nacional y con compromisos y resultados verificables.

El presidente aseguró que las intervenciones continuarán en la ciudad. Este es el mensaje que publicó en su cuenta de X: