Resumen: En la audiencia de medida de aseguramiento contra nueve presuntos integrantes de Los Faraones II, la Fiscalía reveló audios de interceptaciones telefónicas: amenazas con granada, posibles represalias contra informantes y presuntos contactos con uniformados activos de la DIJÍN y Antinarcóticos. La estructura, liderada por alias 'Gordo Damián', habría movido marihuana, cocaína y drogas sintéticas en cinco localidades de Bogotá desde 2021. Cayó en la Operación Kratos.

Las crudas amenazas de Los Faraones II: ‘Le voy a hacer la maldad’ y hasta una granada

«Le voy a hacer la maldad». Con esa frase, el cabecilla de Los Faraones II habría amenazado a una de sus víctimas, según los audios que la Fiscalía reveló en la audiencia de medida de aseguramiento contra nueve presuntos integrantes de esta organización delincuencial, señalada de mover droga en varias localidades de Bogotá.

Una granada, posibles represalias contra personas que habrían entregado información a las autoridades y presuntos contactos con funcionarios activos de la DIJÍN y de Antinarcóticos hacen parte de las revelaciones del ente acusador, que presentó conversaciones interceptadas entre los integrantes de la estructura como parte del material probatorio.

De acuerdo con la Fiscalía, Los Faraones II habrían comenzado a operar el 29 de mayo de 2021 y habrían mantenido sus actividades hasta agosto de 2026. La estructura se dedicaba, presuntamente, a la fabricación y comercialización de marihuana, cocaína y drogas sintéticas como tusi, éxtasis, ketamina, popper y metanfetamina, además de medicamentos controlados como Rivotril y clonazepam, en localidades como Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Kennedy, Tunjuelito y Puente Aranda.

El cabecilla y la división de funciones

La organización era liderada, según la investigación, por Sneyder Javier Álvarez, conocido como alias ‘Snape’ o ‘Gordo Damián’, quien coordinaba la compra de insumos, la fabricación de las sustancias, la fijación de precios y la distribución. El fiscal señaló que también financiaba la compra de precursores, supervisaba la dosificación, autorizaba las entregas de droga y almacenaba el dinero producto de las ventas.

Una de las modalidades utilizadas por la banda era camuflarse entre conductores de plataformas de transporte y vehículos particulares para hacer las entregas sin despertar sospechas entre los vecinos ni las autoridades.

La Fiscalía identificó, además, una división de funciones entre los nueve procesados. Alexa Katherine Noboa habría coordinado actividades junto con sus hermanos Dayane Corbacho y Alan Anderson Rondón, y su madre, Carolina Mora. Diego Avella, alias ‘Cachorro’, y Luisa Fernanda Cruz serían los expendedores, mientras que Daniela Camelo y Diego Andrés Bonilla, alias ‘El Sargento’, estarían encargados de suministrar las sustancias y los insumos.

Las amenazas que quedaron grabadas

En uno de los audios presentados en la audiencia, alias ‘Gordo Damián’ habla con su expareja, alias ‘Alexa’, sobre una persona a la que presuntamente le lanzarían una granada. En la conversación también hacen referencia a alguien que habría entregado información a las autoridades y advierten sobre los riesgos de movilizarse y comprar en determinados sectores porque, según dicen, la zona «está caliente».

En otra de las interceptaciones, el cabecilla le dice a alias ‘Alexa’: «Todo este tiempo hemos sido bandidos, abra los ojos (…) nosotros hemos sido narcotraficantes». Para el ente acusador, estos diálogos harían parte de las pruebas que permiten establecer que los integrantes conocían las actividades ilícitas que desarrollaban.

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Presuntos nexos con uniformados activos

Las interceptaciones también dejaron al descubierto presuntos vínculos con integrantes activos de la Policía. Según la investigación, Dayane Corbacho habría tenido una relación sentimental con un uniformado de Antinarcóticos, y no sería la única: alias ‘Alexa’ también habría mantenido comunicación con un funcionario activo de la DIJÍN.

En otra grabación, la mujer le pregunta al hombre dónde trabaja y este responde: «En la DIJÍN». Luego, ella le cuenta que está involucrada en un problema y que la están buscando, presuntamente por un inconveniente de alias ‘Gordo Damián’. Le pide ayuda y el funcionario le propone encontrarse al día siguiente para hablar y revisar qué pueden hacer.

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Cayeron en la Operación Kratos

Este caso hace parte de la Operación Kratos, el megaoperativo encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella y las fuerzas públicas contra 12 estructuras criminales en Bogotá. La ofensiva dejó 172 capturados y 114 allanamientos, además de 11 armas de fuego y tres granadas incautadas. También fueron decomisados estupefacientes, celulares y 10,1 millones de pesos en efectivo.

Con las interceptaciones, la Fiscalía busca demostrar ante un juez la forma en que operaba la estructura y los presuntos nexos que sus integrantes mantenían con uniformados activos.

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