85 capturados de siete grupos delincuenciales en Cali: resultados del megaoperativo Iron

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Resumen: Tras diferentes análisis criminales realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la Sijin de la Policía Nacional, fueron identificados los puntos de injerencia de estos grupos ilegales y los fenómenos delictivos en los que estarían involucrados como homicidios, hurtos y tráfico local de estupefacientes.

Como parte de los planes de priorización y las diferentes actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación contra los grupos delincuenciales que afectan la seguridad ciudadana en Cali (Valle del Cauca), fueron capturadas en las últimas horas 85 personas en diferentes puntos de la ciudad.

Tras diferentes análisis criminales realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la Sijin de la Policía Nacional, fueron identificados los puntos de injerencia de estos grupos ilegales y los fenómenos delictivos en los que estarían involucrados como homicidios, hurtos y tráfico local de estupefacientes.

Las 103 diligencias de registro y allanamiento estuvieron dirigidas contra las estructuras conocidas como ‘La Torre’, ‘La Luna’, ‘Los Pascua’, ‘Los del Hueco’, ‘Las Palmas’, ‘La 30’ y ‘Los Buitres’. De las capturas materializadas, 73 corresponden a órdenes de captura y 12 en situación de flagrancia.

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Asimismo, se incautaron dos revólveres, 118 cartuchos de diferentes calibres, una granada de fragmentación, una pistola calibre 9 mm, una pistola artesanal, cuatro proveedores de fusil, 25 celulares, 14’093.000 pesos en efectivo y cerca de 6,5 kilogramos de estupefacientes.

En las próximas horas, fiscales de la Seccional Cali presentarán a los detenidos ante jueces de control de garantías y les imputarán delitos como concierto para delinquir, hurto, homicidio y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.