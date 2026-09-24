Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    85 capturados de siete grupos delincuenciales en Cali: resultados del megaoperativo Iron

    ‘La Torre’, ‘La Luna’, ‘Los Pascua’, ‘Los del Hueco’, ‘Las Palmas’, ‘La 30’ y ‘Los Buitres’, son las estructuras afectadas

    Publicado por: SoloDuque

    operacion iron
    85 capturados de siete grupos delincuenciales en Cali: resultados del megaoperativo Iron

    Resumen: Tras diferentes análisis criminales realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la Sijin de la Policía Nacional, fueron identificados los puntos de injerencia de estos grupos ilegales y los fenómenos delictivos en los que estarían involucrados como homicidios, hurtos y tráfico local de estupefacientes.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Como parte de los planes de priorización y las diferentes actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación contra los grupos delincuenciales que afectan la seguridad ciudadana en Cali (Valle del Cauca), fueron capturadas en las últimas horas 85 personas en diferentes puntos de la ciudad.

    abelardo en cali5

    Tras diferentes análisis criminales realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la Sijin de la Policía Nacional, fueron identificados los puntos de injerencia de estos grupos ilegales y los fenómenos delictivos en los que estarían involucrados como homicidios, hurtos y tráfico local de estupefacientes.

    Las 103 diligencias de registro y allanamiento estuvieron dirigidas contra las estructuras conocidas como ‘La Torre’, ‘La Luna’, ‘Los Pascua’, ‘Los del Hueco’, ‘Las Palmas’, ‘La 30’ y ‘Los Buitres’. De las capturas materializadas, 73 corresponden a órdenes de captura y 12 en situación de flagrancia.

    operacion iron

    Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

    Asimismo, se incautaron dos revólveres, 118 cartuchos de diferentes calibres, una granada de fragmentación, una pistola calibre 9 mm, una pistola artesanal, cuatro proveedores de fusil, 25 celulares, 14’093.000 pesos en efectivo y cerca de 6,5 kilogramos de estupefacientes.

    En las próximas horas, fiscales de la Seccional Cali presentarán a los detenidos ante jueces de control de garantías y les imputarán delitos como concierto para delinquir, hurto, homicidio y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

    abelardo en cali4

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    INLINE DOWNHILL

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.