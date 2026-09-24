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Resumen: Durante la madrugada de este jueves, se desplegó en el centro de Cali la 'Operación Iron', una ofensiva de gran escala encaminada a arrebatarle el control territorial y económico a las organizaciones delictivas

«Retomando el corazón de Cali»: Abelardo De La Espriella lidera megaoperativo contra estructuras criminales

Minuto30.com .- Durante la madrugada de este jueves, se desplegó en el centro de Cali la ‘Operación Iron’, una ofensiva de gran escala encaminada a arrebatarle el control territorial y económico a las organizaciones delictivas que operaban en el corazón de la capital vallecaucana.

El procedimiento, que continúa en desarrollo, cuenta con la presencia en terreno del presidente Abelardo De La Espriella junto a la fuerza pública. El balance preliminar de la intervención destaca los siguientes puntos:

Recuperación predio a predio: Las autoridades adelantan la toma y registro de edificaciones, viviendas y terrenos que eran utilizados por bandas criminales, con el objetivo de restituir estos espacios para el comercio formal, los trabajadores y la ciudadanía.

Golpe operativo: Las diligencias desarrolladas hasta el momento han dejado múltiples personas capturadas, además de la incautación de armas de fuego, cargamentos de estupefacientes y abundante mercancía ilegal.

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Articulación institucional: Las acciones se ejecutan mediante un trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

Al reafirmar que la presencia del Estado se mantendrá de manera indefinida en el sector, De La Espriella enfatizó que el propósito central es devolverle la tranquilidad a los comerciantes y transeúntes del centro de la ciudad: «Estamos retomando el corazón de Cali para devolvérselo a los caleños. Y todavía no terminamos».