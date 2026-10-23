Operación contra la minería ilegal en Segovia: siete capturados y 15.498 kilogramos de material aurífero

Resumen: Siete personas fueron capturadas en Segovia durante una operación del Grupo de Operaciones Especiales contra la Explotación Ilícita de Minerales; la Policía intervino una unidad de producción minera e incautó 15.498 kilogramos de material aurífero y 1.635 gramos de mercurio.

En Segovia, Antioquia, siete personas fueron capturadas durante una operación contra la minería ilegal desarrollada el jueves 22 de octubre de 2026 en el sector de la mina. Durante el procedimiento, la Policía Nacional incautó 15.498 kilogramos de material aurífero y 1.635 gramos de mercurio, elementos presuntamente utilizados en esta actividad ilícita.

De acuerdo con la Policía Nacional, la acción estuvo a cargo de uniformados del Grupo de Operaciones Especiales contra la Explotación Ilícita de Minerales del Departamento de Policía Antioquia y se enmarca en el lineamiento estratégico «Protección del Capital Natural del País».

Foto: Policía Antioquia

Unidad de producción minera intervenida

Durante la operación fue intervenida una unidad de producción minera en el sector de la mina de Segovia, en el Nordeste antioqueño, donde presuntamente se adelantaba la extracción ilícita de minerales. En medio del procedimiento fueron capturadas las siete personas.

Una unidad de producción minera corresponde al sitio donde se concentra la explotación del mineral: allí suelen instalarse maquinaria pesada, motobombas, dragas y otros equipos utilizados para extraer y procesar el material, en este caso de manera presuntamente ilegal y sin los títulos ni las licencias ambientales que exige la normatividad colombiana.

El material incautado corresponde a 15.498 kilogramos de material aurífero y 1.635 gramos de mercurio. El material aurífero es el mineral extraído que contiene oro, el cual todavía debe pasar por procesos de beneficio y refinación para obtener el metal. El mercurio, por su parte, es uno de los insumos más utilizados en la extracción informal de oro, pues sirve para amalgamar el metal, pero su uso indiscriminado contamina las fuentes de agua, afecta los ecosistemas y pone en riesgo la salud de las comunidades cercanas a las zonas de explotación. En Colombia, el uso de mercurio en actividades mineras está restringido por ley desde 2013, precisamente por los daños ambientales y sanitarios que causa.

El Grupo de Operaciones Especiales contra la Explotación Ilícita de Minerales es la unidad de la Policía Nacional encargada de adelantar este tipo de intervenciones en todo el país, dentro del lineamiento estratégico «Protección del Capital Natural del País», que busca frenar la explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.

Segovia, en el centro de la lucha contra la minería ilegal

Segovia hace parte de uno de los distritos auríferos más importantes y tradicionales de Colombia y, precisamente por esa riqueza mineral, es también uno de los municipios más golpeados por la explotación ilícita de yacimientos, un delito que además de afectar el ambiente financia a estructuras criminales que operan en la región.

Las operaciones contra este fenómeno han sido constantes en el municipio durante las últimas semanas. El pasado 10 de octubre, en la vereda Puerto Calavera de Segovia, el Grupo de Operaciones Especiales contra la Explotación Ilícita de Minerales inutilizó tres retroexcavadoras avaluadas en cerca de $1.050 millones de pesos e intervino dos unidades de producción minera, en un procedimiento que quedó a disposición de la Inspección de Policía local.

En agosto de este año, además, las autoridades cerraron la mina Frontera Gold en Segovia mediante un procedimiento pacífico, que se dio tras una orden judicial y una concertación con sus directivos.

Con este nuevo resultado se afecta la capacidad económica y operativa de las estructuras dedicadas a la explotación ilícita de minerales en el Nordeste antioqueño y se contribuye a la protección de los recursos naturales del departamento.

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