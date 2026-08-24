¡Se cerró! Así terminó el lío de la mina Frontera Gold en Segovia, Antioquia

Resumen: La mina Frontera Gold fue cerrada en Segovia, Antioquia, mediante un procedimiento pacífico tras una orden judicial y una concertación con sus directivas.

El cierre de la mina Frontera Gold en Segovia, Antioquia, se concretó de manera pacífica luego de que las autoridades ejecutaran una orden judicial y llegaran a una concertación con las directivas del socavón.

La diligencia se produjo después de que quedara en firme un amparo administrativo de la Agencia Nacional Minera (ANM), en favor de Aris Mining Gold, empresa que había denunciado actividades de explotación ilegal dentro de su título minero por parte de Frontera Gold.

Desde la ANM destacaron que el operativo se desarrolló sin confrontaciones, gracias a la coordinación entre las instituciones y a la disposición de las personas que permanecían en el lugar.

La entidad señaló que el procedimiento permitió garantizar condiciones de seguridad y avanzar en el cumplimiento de las decisiones administrativas.

La historia de la mina Frontera Gold se remonta al 18 de noviembre del año pasado, cuando mediante la resolución VSC-2989 se ordenó evacuar el espacio ocupado por la compañía, tras la denuncia presentada por Aris Mining por presunta explotación irregular.

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El primer intento de desalojo ocurrió el 24 de noviembre. En aquella oportunidad, 120 personas trataron de impedir la diligencia, situación que terminó en un enfrentamiento con las autoridades.

Ahora, las áreas que estaban en poder de Frontera Gold serán entregadas por la Alcaldía de Segovia a Aris Mining, compañía que deberá realizar los respectivos cierres técnicos y podrá continuar con la explotación del espacio.

Frente al futuro de los trabajadores, la Alcaldía indicó que trabaja en alternativas para quienes dependían de la mina Frontera Gold y sus familias, mientras busca una salida que permita mantener el empleo y avanzar hacia una coexistencia minera dentro de la legalidad.

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