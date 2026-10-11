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Resumen: La Policía inutilizó tres retroexcavadoras, avaluadas en cerca de $1.050 millones de pesos, en una operación contra la minería ilegal en la vereda Puerto Calavera, en Segovia, y intervino dos unidades de producción minera.

En Segovia, Antioquia, uniformados de la Policía Nacional inutilizaron tres máquinas retroexcavadoras en una operación contra la minería ilegal desarrollada este 10 de octubre de 2026 en la vereda Puerto Calavera. Las máquinas están avaluadas en aproximadamente $1.050 millones de pesos.

Según el reporte del Departamento de Policía Antioquia, comandado por el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, la acción estuvo a cargo del Grupo de Operaciones Especiales contra la Explotación Ilícita de Minerales y se enmarca en el lineamiento estratégico «Protección del Capital Natural del País».

Policía Nacional

Dos unidades de producción minera intervenidas

De acuerdo con la información oficial, durante el procedimiento fueron intervenidas dos unidades de producción minera, además de las tres retroexcavadoras que quedaron inutilizadas.

Con este resultado, señala la Policía, se afecta de manera significativa la capacidad económica de las estructuras dedicadas a la explotación ilícita de minerales y se contribuye a la protección de los recursos naturales del departamento.

A disposición de la Inspección de Policía

El procedimiento fue dejado a disposición de la Inspección de Policía de Segovia, Antioquia.