ONU dona $145 mil millones para proteger el agua de Bogotá y la región: así se invertirán

Resumen: El Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas donará más de $145 mil millones (45,7 millones de dólares) para proteger las fuentes de agua de Bogotá y la región. El proyecto 'Construyendo Resiliencia Hídrica', formulado por la Alcaldía de Carlos Fernando Galán y Conservación Internacional, tendrá financiación total de cerca de $244 mil millones y se implementará entre 2027 y 2032. Conservará y restaurará 6.800 hectáreas en páramos como Chingaza, Sumapaz, Guacheneque y Guerrero, y beneficiará a más de 10 millones de personas de la capital y 33 municipios de Cundinamarca.

Una donación sin precedentes de la ONU llegará para blindar el agua de Bogotá y de la región. El Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas (GCF, por sus siglas en inglés) aportará más de $145 mil millones de pesos, unos 45,7 millones de dólares, para proteger las fuentes hídricas que abastecen a la capital y a decenas de municipios de Cundinamarca.

El proyecto aprobado, bautizado como «Construyendo Resiliencia Hídrica en Bogotá y la Región», tendrá una financiación total cercana a los $244 mil millones, al sumar la donación de la ONU y la cofinanciación del Distrito Capital y de otros aliados públicos y privados, entre ellos la Gobernación de Cundinamarca. Bogotá aportará más de $59 mil millones, equivalentes al 60 % de la cofinanciación total, para proteger las fuentes de agua que comparte con la región.

De acuerdo con la Alcaldía Mayor, la iniciativa fue formulada desde el 2024 por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán junto con la ONG Conservación Internacional. La crisis del agua que llevó al racionamiento en 2024 y 2025 reforzó la urgencia de este trabajo y dejó una lección clave: la preparación debe hacerse antes de que los embalses bajen de nivel.

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«El agua de Bogotá nace en el campo. Y quienes la cuidan merecen nuestro reconocimiento y apoyo», destacó el alcalde Galán al celebrar el respaldo internacional. El mandatario recordó que en menos de tres años la ciudad ha vinculado 6.008 hectáreas a acuerdos de conservación con 185 familias campesinas y propietarios rurales de Bogotá y Cundinamarca, que reciben un incentivo económico a través de los Pagos por Servicios Ambientales por conservar y restaurar las áreas de sus predios que protegen el agua. «Ahora con este proyecto del GCF vamos por más: a finales de 2027 llegaremos a 12.000 hectáreas bajo estos acuerdos», afirmó.

¿En qué se invertirá la donación de la ONU? La iniciativa contempla la conservación y restauración de 6.800 hectáreas en áreas estratégicas para el agua de la cuenca alta del río Tunjuelo y de los ríos y quebradas que nacen en los páramos de Guacheneque, Guerrero, Chingaza y Sumapaz, además de los bosques altoandinos.

Estas fuentes hídricas alimentan, entre otros, los embalses de los sistemas Norte y Sur que abastecen al Distrito y las bocatomas de 40 acueductos comunitarios y veredales, incluidos los de siete municipios de la región: Villapinzón, Sesquilé, Guatavita, Guasca, Tausa, Cogua y Zipaquirá. El proyecto se implementará entre 2027 y 2032 y sus beneficios alcanzarán a más de 10 millones de personas de la ciudad y de 33 municipios del departamento.

Kristin Lang, directora del GCF para la Región de América Latina y el Caribe, señaló que el proyecto fortalecerá la seguridad hídrica de Bogotá y de las comunidades de sus alrededores mediante inversiones en los ecosistemas altoandinos que regulan el abastecimiento de agua. «En una región que genera el 28 % del Producto Interno Bruto de Colombia, la inversión del Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas contribuirá a la conservación y al mejoramiento de la gestión ambiental de más de 26.000 hectáreas», indicó.

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El trabajo en terreno se concentrará en 12 microcuencas de cuatro zonas estratégicas de Bogotá y Cundinamarca: Tunjuelo, Guandoque, Villapinzón y Tominé. Allí se ampliarán los acuerdos de conservación con comunidades rurales, se recuperarán ecosistemas deteriorados y se acompañará a las familias campesinas para mejorar sus prácticas agrícolas y ganaderas, cuidando el suelo y el agua.

Para 2032, la meta es conservar cerca de 4.800 hectáreas mediante acuerdos que incluyen pagos por servicios ambientales con al menos 650 familias campesinas y propietarios rurales, y restaurar más de 2.000 hectáreas de páramo y bosque altoandino. Esta restauración permitirá recuperar la vegetación nativa y los suelos degradados para que retengan el agua y la liberen gradualmente a las fuentes hídricas. Además, se apoyará a más de 1.200 familias de pequeños productores para que incorporen prácticas sostenibles en algo más de 2.400 hectáreas, y a 30 asociaciones de productores para mejorar la comercialización de sus productos.

La protección de las fuentes de agua vendrá acompañada del fortalecimiento de 40 acueductos comunitarios y veredales. Según las necesidades de cada sistema, se apoyarán mejoras para medir el agua, reducir pérdidas, tratarla y verificar su calidad, además de capacitar a quienes operan los acueductos.

De su lado, la Secretaría Distrital de Ambiente financiará, como parte de la contrapartida al proyecto, 3.500 hectáreas adicionales de conservación y la restauración de hasta 600 hectáreas de páramos y bosques altoandinos deteriorados. Hoy los acuerdos ya protegen fuentes de agua en la ruralidad de Bogotá, en Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y Chapinero, y en cinco municipios de Cundinamarca: Fómeque, La Calera, Guasca, Guatavita y Sesquilé.

Con este respaldo de la ONU, Bogotá proyecta superar las 12.000 hectáreas bajo acuerdos de conservación en diciembre de 2027, duplicando el área vinculada actualmente. Una apuesta para que la ciudad y la región estén mejor preparadas frente a las sequías asociadas al fenómeno de El Niño y a las inundaciones que provocan las lluvias torrenciales.