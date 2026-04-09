Resumen: Un año después del racionamiento, Bogotá presenta una mejora en su sistema de abastecimiento de agua, con mayores niveles en los embalses y una capacidad operativa más robusta. El sistema Chingaza supera registros de 2024, mientras que el consumo se mantiene estable pese al aumento de usuarios. Además, se adelantan acciones para reducir pérdidas, controlar el fraude y fortalecer la gestión del recurso a futuro.

¡Bogotá respira! Tras un año de crisis, la capital blindó su sistema de agua para evitar nuevos cortes

Un año después de haber levantado el esquema de racionamiento de agua, Bogotá presenta un panorama más estable en su abastecimiento.

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), el sistema Chingaza, principal fuente de suministro para la ciudad, cuenta actualmente con 120 millones de metros cúbicos de agua, una cifra superior a la registrada en abril de 2024, cuando se implementaron restricciones debido a la disminución en los niveles de los embalses.

Este comportamiento refleja una recuperación en las reservas hídricas en comparación con el periodo en el que la capital enfrentó dificultades para garantizar el suministro continuo.

Los niveles actuales permiten cubrir la demanda en condiciones normales, sin que hasta el momento se hayan requerido medidas como el racionamiento.

Mayor capacidad del sistema

Uno de los cambios más relevantes se evidencia en la capacidad operativa del sistema. La planta Tibitoc incrementó su capacidad de tratamiento de 4,5 a 10,5 metros cúbicos por segundo, lo que permite diversificar las fuentes de abastecimiento y reducir la dependencia del sistema Chingaza.

“Hoy, por ejemplo, Tibitoc tiene la capacidad de tratar hasta 10,5 metros cúbicos por segundo, Antes del racionamiento, solamente tenía una capacidad de 4,5 metros cúbicos por segundo. Esto genera redundancia en el sistema, puede bajarle la presión a Chingaza, aumentar el agua que viene de Tibitoc del río Bogotá y garantizar el abastecimiento a la ciudad”, señaló Natasha Avendaño.

A esto se suma el proceso de modernización de la Planta Wiesner, que busca aumentar su capacidad de tratamiento de 14 a 21 metros cúbicos por segundo.

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Esta intervención permitiría optimizar el manejo del agua proveniente de Chingaza y mejorar la capacidad de respuesta del sistema ante cambios en la disponibilidad del recurso.

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Mejores niveles en los embalses

En cuanto al almacenamiento, los datos actuales muestran una mejora frente a los niveles que llevaron a la implementación del racionamiento. El sistema Chingaza se encuentra en 42,64 % de su capacidad, por encima del nivel de referencia para esta época del año, estimado en 38,9 %.

Otros sistemas también presentan condiciones estables. El agregado norte, conformado por los embalses de Tominé, Neusa y Sisga, registra niveles cercanos al 55 %, mientras que el sistema sur, integrado por La Regadera y Chisacá, se ubica alrededor del 56 %. Estos indicadores evidencian una recuperación en el almacenamiento de agua en distintos puntos del sistema.

Consumo y medidas en curso

El consumo de agua en la ciudad se ha mantenido estable, con un promedio cercano a los 17,3 metros cúbicos por segundo, una cifra similar a la registrada en 2023. Esto ocurre a pesar del aumento en el número de usuarios, lo que indica que la demanda no ha presentado incrementos significativos tras el levantamiento de las restricciones.

Paralelamente, se adelantan acciones orientadas a mejorar la gestión del recurso. Entre ellas se encuentran estrategias para reducir pérdidas de agua en la red, controles frente al fraude y el desarrollo de estudios para evaluar nuevas fuentes de abastecimiento, como el acuífero de la Sabana.

También se desarrollan proyectos relacionados con el reúso de agua tratada y el fortalecimiento de herramientas técnicas para anticipar posibles escenarios de escasez.

En conjunto, los datos actuales muestran una mejora frente al periodo de racionamiento, con mayores niveles de almacenamiento, capacidad operativa ampliada y un consumo que se mantiene controlado.