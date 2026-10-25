Once Caldas rechaza agresión contra su expresidente Tulio Mario Castrillón Tobón en las afueras de Palogrande

Resumen: El Once Caldas rechazó la agresión contra su expresidente Tulio Mario Castrillón Tobón, ocurrida el sábado 24 de octubre afuera de Palogrande. Pidió a las autoridades esclarecer los hechos y reiteró que la violencia no se justifica.

El Once Caldas expresó su «enérgico rechazo e indignación» por la agresión de la que habría sido víctima, el sábado 24 de octubre, Tulio Mario Castrillón Tobón, expresidente del club, en las afueras del Estadio Palogrande de Manizales. El pronunciamiento fue divulgado este domingo 25 de octubre mediante un comunicado oficial.

En el documento, firmado en Manizales, la institución sostiene que Castrillón Tobón merece, «como todo ciudadano, respeto, consideración y garantías para su integridad personal». También afirma que «ninguna diferencia, inconformidad o desacuerdo puede justificar el uso de la violencia» y que la agresión física o verbal «jamás será un mecanismo legítimo para expresar opiniones, tramitar diferencias o manifestar inconformidades».

El club manifestó su solidaridad con el expresidente y con su familia, y llamó a las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos y, de ser procedente, se determinen las responsabilidades correspondientes, con pleno respeto por el debido proceso.

«La pasión por el fútbol nunca puede convertirse en una justificación para la violencia. El respeto debe ser siempre nuestra mayor bandera», concluye el comunicado.

El texto no precisa quién habría cometido la agresión ni las circunstancias en que ocurrió. Tampoco indica si el expresidente sufrió lesiones o si se presentó alguna denuncia ante las autoridades.

Fotos: Redes sociales.

Ocho años al frente del club

Castrillón Tobón presidió el Once Caldas desde 2016 hasta octubre de 2024, cuando presentó su renuncia ante la junta directiva «por motivos profesionales y personales», según informó el propio club. En ese momento, la institución le agradeció su «destacada labor durante los últimos ocho años» y anunció que la junta directiva asumiría las decisiones del día a día mientras una firma especializada en búsqueda de talento ayudaba a encontrar a la persona que ocuparía el cargo.

Su salida se conoció a finales de septiembre de 2024, en medio de una buena campaña del equipo en la Liga BetPlay 2024-II. El partido ante el Independiente Medellín, jugado el 28 de septiembre de ese año, habría sido el último bajo su mandato, y jugadores y cuerpo técnico le dieron un saludo antes de que comenzara el encuentro.

En un mensaje enviado a la plantilla y al cuerpo técnico ese día, el dirigente destacó que el Once Caldas era «el equipo con más transferencias de jugadores al exterior», que el club había vuelto a adquirir la sede y que contaba con 350 jugadores en la cantera.

Las cifras de su gestión, divulgadas en su momento, indican que el equipo disputó 381 partidos oficiales bajo su presidencia: 337 por la Liga BetPlay, 42 por la Copa BetPlay y dos por la Copa Sudamericana 2019. En ellos sumó 128 victorias, 119 empates y 134 derrotas. Durante ese periodo el club jugó la final de la Copa BetPlay, que perdió ante el Atlético Nacional, y clasificó a la Copa Sudamericana de 2019.

Palogrande, la casa del Once Caldas

El Estadio Palogrande, ubicado en Manizales a 2.125 metros sobre el nivel del mar, es la sede del Once Caldas como local. Su primera versión se concluyó en 1936 con motivo de los Juegos Atléticos Nacionales, y el estadio actual fue inaugurado el 30 de julio de 1994 con un amistoso entre el Once Caldas y el Cruzeiro de Brasil, que ganó el visitante 5-2. Tiene capacidad para 28.678 espectadores.

El escenario ha sido sede de grandes citas: la Copa América 2001, la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2011 y la final de la Copa Libertadores de 2004, en la que el Once Caldas igualó 1-1 con Boca Juniors y se coronó campeón por penales. Además de ese título continental, el club figura como campeón colombiano en 1950, 2003, 2009 y 2010.

En el plano internacional reciente, el equipo manizaleño participó en la Copa Sudamericana 2025: clasificó a octavos de final tras vencer 7-0 en el global a San Antonio Bulo Bulo en el repechaje, y luego se midió con Huracán de Argentina y con Independiente del Valle de Ecuador en las rondas siguientes del torneo.

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Comunicado Once Caldas