Noche «opaca» en el Atanasio: Medellín cae contra Once Caldas y enciende las alarmas

Resumen: Pese al pronunciado bache de rendimiento y la seguidilla de puntos resignados en las últimas jornadas, el 'Poderoso' se mantiene provisionalmente dentro del grupo de los clasificados ocupando la séptima casilla de la tabla de posiciones.

Minuto30.com .- Deportivo Independiente Medellín sufrió un duro tropiezo como local tras caer 0-2 frente a Once Caldas en el marco de la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-2. En una noche opaca para el cuadro antioqueño en el Atanasio Girardot, el ‘Blanco Blanco’ impuso condiciones tácticas y desnudó las marcadas falencias colectivas del equipo de Luis Amaranto Perea, que continúa cediendo terreno valioso en la recta final del todos contra todos.

El conjunto visitante gestionó los tiempos del compromiso con orden y contundencia en los momentos determinantes. Sobre el minuto 35 de la primera mitad, Jefry Zapata capitalizó los desacoples defensivos del cuadro local para romper el cero y adelantar a los de Manizales.

Lejos de encontrar una reacción contundente tras el descanso, Medellín se mostró carente de ideas y sin peso en el último tercio de cancha. La estocada definitiva llegó al minuto 65, cuando Michael Barrios sentenció el 0-2 final con una definición certera que dejó sin respuesta al guardameta y al banco poderoso.

El Medellín de Amaranto está desconectado

El resultado reflejó con exactitud lo sucedido sobre el césped, donde las estadísticas expusieron la sequía y la desconexión ofensiva del DIM:

Remates totales: Medellín 7 – 13 Once Caldas

Tiros al arco: Medellín 3 – 6 Once Caldas

Posesión de balón: Medellín 48% – 52% Once Caldas

Faltas cometidas: Medellín 18 (3 tarjetas amarillas) – 5 Once Caldas (3 tarjetas amarillas)

Pese al pronunciado bache de rendimiento y la seguidilla de puntos resignados en las últimas jornadas, el ‘Poderoso’ se mantiene provisionalmente dentro del grupo de los clasificados ocupando la séptima casilla de la tabla de posiciones.

Sin embargo, su permanencia en esa zona de privilegio si bien está asegurada en esta jornada, la posición depende directamente de lo que suceda en el choque entre Deportivo Cali y Junior de Barranquilla, programado para las 8:10 p.m. de este domingo 18 de octubre, un duelo directo que podría apretar aún más la lucha por la clasificación.