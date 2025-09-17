¡Noche de Sudamericana! Once Caldas va por un cupo entre los 4 grandes del continente

Resumen: El club ecuatoriano Independiente del Valle y el colombiano Once Caldas se enfrentan esta noche, miércoles 17 de septiembre, a las 7:30 p.m., en el partido de ida por un cupo a las semifinales de la Copa Sudamericana. Independiente del Valle llega con la moral alta tras eliminar a Mushuc Runa, mientras que Once Caldas, dirigido por Hernán Darío Herrera, prioriza este torneo internacional a pesar de su complicada situación en la liga local. El equipo colombiano alinearía con James Aguirre en la portería; Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jerson Malagón y Kevin Tamayo en defensa; Mateo García, Iván Rojas y Robert Mejía en el mediocampo; y Luis Sánchez, Dayro Moreno y Michael Barrios en el ataque, en un duelo que promete ser emocionante en la búsqueda de la gloria continental.
Independiente del Valle de Ecuador y Once Caldas de Colombia se enfrentan esta noche en un duelo crucial por el cupo a los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.
El equipo ecuatoriano llega a esta instancia con el envión anímico de haber eliminado al Mushuc Runa en la fase previa.
Por su parte, el Once Caldas, bajo la dirección técnica de Hernán Darío ‘el Arriero’ Herrera, ha dejado claro que su prioridad es la competencia internacional.
Esta dedicación al torneo continental contrasta con su situación en la liga local, donde el equipo está en dificultades para meterse al grupo de los ocho.
En este momento, el blanco blanco está ocupando actualmente el puesto 12 con 13 puntos, y con incomodidades para meterse a los cuadrangulares.
Para el compromiso, la posible formación del Once Caldas, con la que alinearía ‘el Arriero’ Herrera son el portero James Aguirre.
Los defensas serían Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jerson Malagón, Kevin Tamayo
Por su parte, los volantes volantes serán Mateo García, Iván Rojas, Robert Mejía, mientras los delanteros son Luis Sánchez, Dayro Moreno y Michael Barrios
Ambos equipos buscarán dar un paso firme hacia la gloria continental en un encuentro que promete emociones.
El encuentro de ida tendrá lugar en la noche de este miércoles, 17 de septiembre, a partir de las 7:30 p.m.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.