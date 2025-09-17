Independiente del Valle de Ecuador y Once Caldas de Colombia se enfrentan esta noche en un duelo crucial por el cupo a los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.

El equipo ecuatoriano llega a esta instancia con el envión anímico de haber eliminado al Mushuc Runa en la fase previa.

Por su parte, el Once Caldas, bajo la dirección técnica de Hernán Darío ‘el Arriero’ Herrera, ha dejado claro que su prioridad es la competencia internacional.

Esta dedicación al torneo continental contrasta con su situación en la liga local, donde el equipo está en dificultades para meterse al grupo de los ocho.

En este momento, el blanco blanco está ocupando actualmente el puesto 12 con 13 puntos, y con incomodidades para meterse a los cuadrangulares.

¡Noche de Sudamericana! Once Caldas va por un cupo entre los 4 grandes del continente

Para el compromiso, la posible formación del Once Caldas, con la que alinearía ‘el Arriero’ Herrera son el portero James Aguirre.

Los defensas serían Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jerson Malagón, Kevin Tamayo

Por su parte, los volantes volantes serán Mateo García, Iván Rojas, Robert Mejía, mientras los delanteros son Luis Sánchez, Dayro Moreno y Michael Barrios

Ambos equipos buscarán dar un paso firme hacia la gloria continental en un encuentro que promete emociones.

El encuentro de ida tendrá lugar en la noche de este miércoles, 17 de septiembre, a partir de las 7:30 p.m.

