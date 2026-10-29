Ojo satelital contra la pesca ilegal: 742 detecciones de embarcaciones irregulares en el Pacífico

Resumen: Parques Nacionales detectó 742 embarcaciones con actividad irregular en el Pacífico colombiano entre 2023 y 2026 y abrió 21 procesos sancionatorios por pesca ilegal. La vigilancia satelital del Centro Yubarta y los recorridos de guardaparques protegen zonas como Malpelo y Gorgona.

Foto destacada: Santuario de Fauna y Flora Isla Malpelo, Pacífico colombiano (Captura de video).

En el Pacífico colombiano hay guardaparques trabajando todos los días por la conservación, y ahora lo hacen con los ojos puestos también en el cielo. Parques Nacionales Naturales de Colombia informó que, gracias al monitoreo satelital y a los recorridos de vigilancia, entre 2023 y 2026 se analizaron 742 alertas de embarcaciones con señales de actividad irregular en el Santuario de Fauna y Flora Malpelo, el Parque Nacional Natural Gorgona y los distritos marinos aledaños, un trabajo que ha permitido abrir 21 procesos sancionatorios relacionados con pesca ilegal.

La pesca ilegal es una amenaza que trasciende fronteras: afecta la biodiversidad, las especies migratorias y el equilibrio de los ecosistemas oceánicos. Por eso la entidad fortalece la vigilancia, la investigación científica y la coordinación con otras autoridades en áreas estratégicas como Malpelo y Gorgona.

Vigilancia satelital desde el Centro de Monitoreo Yubarta

La tecnología satelital permite identificar patrones de navegación sospechosos y orientar las acciones de control. Desde diciembre de 2025, el Centro de Monitoreo Yubarta fortalece el seguimiento de la actividad marítima con herramientas como Dark Vessel Detection, Skylight y Global Fishing Watch, que ayudan a detectar posibles actividades irregulares incluso cuando las embarcaciones apagan sus sistemas de identificación automática (AIS).

De las 742 detecciones analizadas entre 2023 y 2026, la distribución fue la siguiente:

402 en el Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí-Malpelo.

en el Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí-Malpelo. 203 en el Santuario de Fauna y Flora Malpelo.

en el Santuario de Fauna y Flora Malpelo. 118 en el Distrito Nacional de Manejo Integrado Colinas y Lomas Submarinas.

en el Distrito Nacional de Manejo Integrado Colinas y Lomas Submarinas. 19 en el Parque Nacional Natural Gorgona.

La información recogida ha permitido orientar verificaciones y esperas tácticas en puerto. En algunos casos, la revisión de bitácoras aportó elementos para adelantar actuaciones sancionatorias por pesca dentro de áreas protegidas.

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21 procesos sancionatorios por pesca ilegal

La declaratoria de un área protegida establece un marco jurídico para restringir las actividades no permitidas, adelantar procesos sancionatorios ambientales y contribuir, cuando corresponda, a las actuaciones penales de las autoridades competentes. Con base en esas facultades, entre 2024 y septiembre de 2026 Parques Nacionales abrió 21 procesos sancionatorios relacionados con pesca ilegal: 14 en 2026, cinco en 2024 y dos en 2025. De ellos, 19 continúan en trámite y dos fueron archivados.

La entidad también destacó el trabajo de los guardaparques en Malpelo, donde además de la vigilancia se adelantan jornadas para retirar artes de pesca a la deriva que representan un riesgo para la biodiversidad de uno de los principales refugios de tiburones y especies pelágicas del planeta.

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Una respuesta coordinada frente a la pesca ilegal

La atención de este problema requiere la participación de distintas instituciones, cada una dentro de sus competencias. Parques Nacionales ejerce la autoridad ambiental en las áreas protegidas; la Armada Nacional y sus unidades de Guardacostas realizan labores de control en el mar; la Dirección General Marítima (DIMAR) cumple funciones como autoridad marítima; la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) atiende los asuntos relacionados con la actividad pesquera, y la Fiscalía General de la Nación adelanta las actuaciones penales que correspondan.

La entidad explicó que la detección de una embarcación no siempre permite intervenir de inmediato: la información satelital debe contrastarse con verificaciones en campo y otros elementos probatorios que sustenten las actuaciones administrativas o judiciales.

«La conservación la demostramos con acciones», señaló Parques Nacionales al dar a conocer estos resultados, que muestran cómo la combinación de tecnología, ciencia y trabajo de campo se ha convertido en la principal herramienta para proteger el Pacífico colombiano de la pesca ilegal.