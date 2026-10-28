Cañón de la Hondura: el paraíso escondido de Santander que Colombia decidió proteger

Resumen: El Ministerio de Ambiente aprobó el registro del Cañón de la Hondura, en Gámbita, Santander, como OMEC, una figura de conservación que se suma a su reconocimiento como Reserva Natural de la Sociedad Civil vigente desde 2023. La reserva, de unas 294 hectáreas en el cañón del río Huertas, es administrada por la Fundación Montecito y hace parte de las 27 nuevas áreas que llevaron a Colombia de 67 a 94 OMEC.

El Cañón de la Hondura, un paraíso natural ubicado en el municipio de Gámbita, Santander, acaba de sumar un reconocimiento que cambia su historia: el Ministerio de Ambiente aprobó su registro como Otras Medidas Efectivas de Conservación basadas en áreas (OMEC), una figura que fortalece la protección de este ecosistema de los Andes orientales colombianos.

La confirmación la recibió la Fundación Montecito, la organización que administra y protege esta reserva natural de aproximadamente 294 hectáreas, ubicada en el cañón del río Huertas, afluente de la cuenca del río Suárez. Con esta decisión, el sector del cañón bajo su manejo suma una nueva figura de conservación, que se complementa con su registro como Reserva Natural de la Sociedad Civil ante Parques Nacionales Naturales.

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¿Qué significa este reconocimiento para el Cañón de la Hondura?

Las OMEC no son necesariamente parques nacionales ni hacen parte de las categorías tradicionales de áreas protegidas: se trata de territorios donde las formas de manejo y gobernanza, ya sean públicas, privadas o comunitarias, permiten obtener resultados efectivos y duraderos para la conservación de la biodiversidad.

Gracias a la aprobación, el área protegida podrá ser reportada en la base de datos internacional Protected Planet, la plataforma global que reúne información sobre áreas protegidas y otras medidas de conservación en el mundo.

El anuncio hace parte del nuevo reporte que el Gobierno Nacional presentó en la COP17 de Biodiversidad, con el que Colombia sumó 27 nuevas áreas de conservación y pasó de 67 a 94 OMEC reconocidas en todo el país.

«Este reconocimiento permite visibilizar iniciativas que llevan años protegiendo nuestra biodiversidad. Y hay un dato importante: el 85 % de las nuevas OMEC corresponde a iniciativas privadas, el 11 % a mixtas y el 4 % a públicas, reflejando las diferentes formas de contribuir a la conservación del país», señaló el viceministro de Ambiente, Gustavo Guerrero.

¿Cómo es el Cañón de la Hondura?

La reserva se extiende desde una altitud cercana a los 1.850 metros sobre el nivel del mar, a nivel del río, hasta los 2.300 metros. Es un territorio de bosque montano húmedo subandino ubicado entre dos santuarios de fauna y flora, Guanentá-Alto Río Fonce e Iguaque, lo que le da un papel clave como corredor biológico en esta región del país.

Allí, la Fundación Montecito impulsa un modelo de conservación que no se limita a proteger el paisaje: combina la investigación científica, la educación ambiental y el turismo de naturaleza, con actividades como el avistamiento de aves, de la mano de la comunidad local de Gámbita.

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¿Desde cuándo viene el proceso de protección del cañón?

El Cañón de la Hondura no llega por primera vez al mapa oficial de la conservación en Colombia. Una parte de la reserva ya había sido reconocida como Reserva Natural de la Sociedad Civil mediante una resolución de Parques Nacionales Naturales de octubre de 2023, que corresponde al costado derecho del cañón.

La solicitud para el reconocimiento como OMEC, que aplica al costado izquierdo, había sido presentada en septiembre de ese mismo año y, tras cerca de tres años de trámite, quedó finalmente aprobada por el Ministerio de Ambiente.

Con las dos figuras, distintas zonas del cañón quedan ahora protegidas por instrumentos de conservación que, aunque responden a modelos diferentes, persiguen el mismo propósito: mantener la biodiversidad y la integridad ecológica del territorio.

La Fundación Montecito continuará con el manejo y la protección de este territorio, considerado un referente natural de Gámbita y de la cuenca del río Suárez. El reconocimiento también representa una oportunidad para visibilizar la importancia de conservar los paisajes naturales de Santander y fortalecer las estrategias de protección de sus recursos hídricos y ecosistemas.