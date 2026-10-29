¡Ojo con el puente! Alertan estafas con falsos tiquetes de viaje vendidos por internet

Resumen: La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Terminal de Transporte de Bogotá alertaron sobre estafas con falsos tiquetes de viaje para este puente festivo: delincuentes publican números telefónicos falsos en los buscadores haciéndose pasar por la Terminal y piden pagos anticipados. Las autoridades recomiendan comprar solo por canales oficiales (www.terminaldetransporte.gov.co o taquillas) y denunciar en el CAI Virtual o en la línea (601) 377 95 95.

Las autoridades de Bogotá encendieron las alarmas por una ola de estafas con falsos tiquetes de viaje que busca aprovecharse de los miles de colombianos que saldrán de paseo en este puente festivo. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Terminal de Transporte de Bogotá les hicieron un llamado urgente a los viajeros para que verifiquen muy bien antes de comprar tiquetes por internet, porque delincuentes están usando números telefónicos que aparecen en los buscadores y se hacen pasar por la Terminal.

Y es que para estas fechas especiales los ciberdelincuentes acostumbran a engañar a la ciudadanía con falsas operaciones de pago. La trampa es sencilla pero efectiva: la persona busca en internet el contacto de la Terminal de Transporte para comprar o confirmar su pasaje, se encuentra con un número que parece oficial, llama, y del otro lado le contesta un estafador que le ofrece tiquetes con supuestos descuentos y le pide el pago por adelantado. Cuando el viajero cae y consigna, nunca recibe el pasaje y la plata se pierde.

Las entidades explicaron que la advertencia se debe precisamente a la presencia de esos números telefónicos falsos en los buscadores de internet, que se hacen pasar por la Terminal de Transporte de la ciudad. Por eso, antes de realizar cualquier pago, insistieron en que es clave verificar la autenticidad de la página web donde se va a hacer la compra y, si el contacto es por teléfono, también confirmar que el número sea el oficial para no caer en posibles estafas.

¿Cómo evitar las estafas con los tiquetes del puente?

Estas son las recomendaciones puntuales que entregaron la Secretaría de Seguridad y la Terminal de Transporte para que nadie salga embaucado en este puente:

Desconfíe de los números telefónicos que aparecen en los buscadores de internet haciéndose pasar por la Terminal de Transporte de Bogotá.

No realice pagos a números que no estén verificados.

Compre únicamente a través de las pasarelas de pago de las empresas transportadoras.

Si prefiere, ingrese directamente a la página web oficial www.terminaldetransporte.gov.co o acuda a las taquillas autorizadas.

Antes de pagar, verifique que está usando un canal oficial y evite caer en engaños al comprar sus tiquetes de viaje.

¿Dónde se pueden denunciar estas estafas?

Si usted ya fue víctima de esta modalidad o se topó con uno de estos números falsos, las autoridades habilitaron canales para reportar los casos. Las denuncias se pueden hacer ante el CAI Virtual o con el Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), en la línea (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.

Reportar es importante porque permite a las autoridades identificar y tumbar los contactos fraudulentos que circulan en internet, además de advertir a otros viajeros que podrían caer en la misma trampa.

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En Medellín y Antioquia también hay que ponerle ojo

Aunque la alerta la emitieron las autoridades de Bogotá, la recomendación aplica para todo el país, incluidos los antioqueños que saldrán por tierra este puente desde la Terminal del Norte o la Terminal del Sur de Medellín. Las estafas con tiquetes falsos se repiten en cada temporada alta de viajes y los delincuentes cambian de fachada: a veces se hacen pasar por terminales, otras por empresas de buses conocidas o por supuestas agencias con promociones imposibles.

La regla de oro es la misma en todas partes: compre en las taquillas, en los quioscos autorizados o en los sitios web oficiales de las empresas, desconfíe de ofertas demasiado buenas para ser ciertas y nunca consigne plata a cuentas personales ni a números que no haya verificado. Unos minutos de verificación antes de pagar pueden ahorrarle perder la plata del viaje y quedarse varado en pleno puente festivo.

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