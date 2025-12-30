Terminales Medellín a reventar: fin de año mueve a miles y prenden alertas por viajes ilegales 

Resumen: Terminales Medellín proyecta la movilización de más de 225 mil pasajeros durante el fin de año y refuerza controles para prevenir transporte ilegal.

En el cierre de 2025, Terminales Medellín se prepara para uno de los picos de movilidad más altos del año. Las autoridades distritales estiman que, entre el 30 y 31 de diciembre y el 1 de enero, más de 225 mil pasajeros se movilizarán por las dos terminales de transporte de la ciudad, acompañados por la salida de cerca de 16 mil vehículos hacia distintos destinos del país.

Ante este aumento significativo en la demanda de viajes, Terminales Medellín activó de manera permanente el Puesto de Mando Unificado (PMU), una estrategia que articula a entidades distritales, organismos de control y fuerza pública para garantizar la seguridad de los usuarios, el orden dentro de las instalaciones y la legalidad en la prestación del servicio de transporte.

Desde la Alcaldía se hizo énfasis en la necesidad de prevenir prácticas irregulares que suelen incrementarse en temporadas de alta afluencia.

Una de las principales preocupaciones es el llamado “pregoneo”, mediante el cual personas no autorizadas intentan captar viajeros dentro o en los alrededores de las terminales para ofrecerles transporte informal por fuera de las instalaciones oficiales.

Según las autoridades, aceptar este tipo de ofertas representa un riesgo elevado para los pasajeros, ya que estos vehículos no cuentan con controles técnicos, seguros vigentes ni garantías mínimas de seguridad. Además, los usuarios pueden ser víctimas de estafas, robos o situaciones que comprometan su integridad física durante el trayecto.

La alcaldía reiteró que todos los viajes deben realizarse únicamente a través de empresas habilitadas y dentro de las terminales autorizadas, donde se verifica el estado mecánico de los buses, la documentación de los conductores y las condiciones adecuadas para el transporte de pasajeros.

Asimismo, las autoridades invitaron a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa o irregular al personal de seguridad o a las autoridades presentes en las terminales. La denuncia oportuna permite una reacción inmediata y contribuye a que los desplazamientos se realicen de manera segura, ordenada y confiable.

Las autoridades recordaron que planear el viaje con anticipación, comprar los tiquetes en taquilla o canales oficiales y llegar con tiempo suficiente a la terminal son medidas clave para evitar contratiempos y disfrutar un cierre de año tranquilo en las vías del país.

