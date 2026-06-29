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Resumen: La Fiscalía judicializó a Félix Mora, falso director deportivo señalado de estafar a 15 familias con falsas promesas de llevar a sus hijos a pruebas de fútbol en México y España. Según la investigación, se habría apropiado de más de 57 millones de pesos destinados a pasaportes, visas, tiquetes y otros gastos de viaje. El procesado no aceptó el cargo de estafa y continuará vinculado al proceso judicial.

¡Jugó con los sueños de los niños! Cayó falso director deportivo que estafó a 15 familias con falsas promesas

La ilusión de que sus hijos pudieran iniciar una carrera en el fútbol internacional terminó convirtiéndose, presuntamente, en una estafa para al menos 15 familias que confiaron sus ahorros en un hombre que les ofrecía oportunidades deportivas fuera del país.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Félix Mora, quien es señalado de hacerse pasar como presidente de una escuela deportiva para convencer a padres de familia de entregarle dinero con la promesa de gestionar procesos que permitirían a los menores viajar a México y España para realizar pruebas en clubes de fútbol.

La promesa de un futuro en el fútbol

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido entre los años 2022 y 2023. Durante ese periodo, el hoy procesado, al parecer, aseguró a varias familias que contaba con convenios que facilitarían el acceso de los niños a procesos de formación deportiva y proyección internacional.

Con ese argumento, presuntamente logró que los padres le entregaran importantes sumas de dinero destinadas a cubrir diferentes trámites relacionados con los supuestos viajes. Entre los gastos que ofrecía gestionar estaban la expedición de pasaportes, la obtención de visas, la compra de tiquetes aéreos, el hospedaje y las pruebas deportivas que, según decía, se realizarían en México y España.

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Sin embargo, de acuerdo con el material probatorio recopilado por la Fiscalía, ninguna de esas gestiones se concretó.

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Más de $57 millones y proceso judicial en marcha

Las evidencias obtenidas por el ente acusador indican que Félix Mora se habría apropiado de más de 57 millones de pesos que recibió de las familias afectadas bajo la promesa de garantizar las oportunidades deportivas para sus hijos en el exterior.

La investigación fue asumida por una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Bogotá, quien trasladó escrito de acusación contra el procesado como presunto responsable del delito de estafa.

Durante las actuaciones judiciales, Mora Ortiz no aceptó el cargo que le fue atribuido por la Fiscalía.

El caso continuará su trámite conforme al Procedimiento Penal Especial Abreviado, establecido en la Ley 1826 de 2017, mientras avanzan las etapas correspondientes dentro del proceso judicial.