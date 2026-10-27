Ofrecen hasta $50 millones por ataque en Cúcuta: cuatro policías heridos están estables

Resumen: La Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta ofrecen hasta $50 millones por información que permita esclarecer el ataque con explosivos en El Escobal y capturar a los responsables. El comandante de la Policía Metropolitana informó que cuatro uniformados lesionados fueron trasladados a un hospital y se encuentran estables.

Una recompensa de hasta 50 millones de pesos fue anunciada para esclarecer el ataque con explosivos registrado este martes 27 de octubre en el sector de El Escobal, en Cúcuta, cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander. En un nuevo pronunciamiento, el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Pedro José Saavedra, informó que cuatro uniformados resultaron lesionados y que su estado de salud es estable.

El oficial señaló que los policías estaban de servicio en inmediaciones del paso fronterizo cuando se produjo la activación del artefacto. Tras la emergencia, fueron trasladados oportunamente a un hospital, donde recibieron atención médica. El reporte permite precisar la situación de los integrantes de la institución afectados por la detonación, después de las primeras versiones conocidas durante la mañana.

Hasta $50 millones por información sobre el ataque en Cúcuta

De acuerdo con el comandante, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta ofrecen conjuntamente hasta 50 millones de pesos por información que permita esclarecer lo sucedido y lograr la captura de los responsables. El anuncio busca obtener datos que contribuyan a la investigación del atentado en este sector fronterizo.

La recompensa está dirigida a quienes aporten información útil para identificar y ubicar a las personas involucradas. En su intervención, Saavedra no anunció capturas ni identificó por su nombre a una organización como responsable del ataque. Por ahora, la autoría y las circunstancias de la instalación y activación del explosivo siguen siendo asuntos de investigación.

Lea también: Explosión en Cúcuta deja varios heridos cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander.

Cuatro policías lesionados se encuentran estables

El parte entregado por la Policía se concentra en cuatro uniformados que resultaron afectados mientras cumplían sus labores. Según el comandante, el personal fue llevado al centro asistencial y ya se verificó su estado de salud. El oficial indicó que se encuentran estables y bajo el cuidado del equipo médico.

Ese balance corresponde a los integrantes de la institución mencionados en el pronunciamiento. No debe confundirse con un conteo definitivo de todas las personas afectadas en el sector. Durante la mañana circularon versiones distintas sobre el número de lesionados, entre uniformados y civiles, por lo que los datos sobre la atención hospitalaria deben distinguirse según el reporte que los sustenta.

La detonación ocurrió en las cercanías del puente internacional Francisco de Paula Santander y de las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La ubicación concentra la atención por tratarse de una zona de tránsito entre Colombia y Venezuela, pero no determina por sí sola cuál era el objetivo específico del artefacto.

Vehículos afectados y una investigación por esclarecer

Las imágenes del lugar muestran daños en vehículos estacionados en el entorno. El registro permite observar parte de las consecuencias materiales de la explosión, aunque no basta para establecer el tipo de carga empleada o el mecanismo de activación. Esos detalles requieren la revisión técnica de las autoridades encargadas del caso.

El nuevo pronunciamiento amplía la información inicial difundida sobre la emergencia: concreta el número de policías lesionados, comunica que están estables y anuncia el incentivo económico para avanzar en la búsqueda de los responsables. La atención de los heridos y el esclarecimiento del atentado siguen siendo los puntos centrales del reporte.

También te puede interesar: Ejército destruyó tres explosivos en la vía Ocaña-Cúcuta y habilitó el paso.

Ese procedimiento en carretera fue un hecho distinto, informado previamente por el Ejército, y no corresponde a la detonación de este martes en El Escobal. En el caso urbano, el anuncio vigente del comandante se centra en la recuperación de los cuatro policías y en la recompensa para obtener información que conduzca al esclarecimiento y a las capturas.