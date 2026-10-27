Explosión en Cúcuta deja varios heridos cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander

Resumen: Una explosión se registró en el barrio Escobal de Cúcuta, cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander. Los reportes iniciales hablan de varias personas heridas y daños en vehículos. El balance definitivo, las características del artefacto y los responsables están por esclarecer.

Una explosión en Cúcuta alteró la mañana de este martes 27 de octubre en el barrio Escobal, cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, que comunica a Colombia con Venezuela. Los primeros reportes dan cuenta de varias personas heridas y de la presencia de las autoridades en el lugar para atender la emergencia y establecer las circunstancias de la detonación.

La información conocida hasta ahora es preliminar. Los reportes iniciales hablan de al menos tres lesionados, mientras otras versiones elevan la cifra a cuatro. El balance definitivo, la condición de las personas afectadas y su identificación están pendientes de precisión. Por ahora, no hay elementos suficientes para atribuir el hecho a una organización específica ni para establecer el mecanismo utilizado.

Explosión en Cúcuta: qué se conoce del hecho en Escobal

La detonación se registró a pocos metros del paso fronterizo. Habitantes del sector reportaron un fuerte estruendo y momentos de angustia durante el inicio de la jornada. Las primeras informaciones señalan que los heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos, mientras las autoridades acudían al punto de la emergencia.

En las imágenes que circulan en redes se observan vehículos afectados y elementos esparcidos en el entorno. Uno de los automotores presenta daños visibles en su parte delantera y en la carrocería. Esas imágenes permiten apreciar parte de lo ocurrido, pero no establecen por sí solas dónde estaba el artefacto, cómo fue activado o contra quién iba dirigido.

Foto: Redes Sociales

La cercanía al puente internacional concentra la atención sobre este punto de la capital de Norte de Santander. Sin embargo, la ubicación de la explosión no permite concluir que haya ocurrido sobre la estructura del puente ni que exista una decisión de cierre del paso. El estado de la movilidad y cualquier eventual restricción deben verificarse con las indicaciones de las autoridades en el lugar.

El balance de heridos sigue siendo preliminar

Entre las primeras versiones también hay diferencias sobre quiénes resultaron lesionados. Aunque algunos reportes mencionan uniformados, todavía se requiere un balance que precise la composición del grupo de afectados y su estado de salud. Tampoco se han divulgado detalles suficientes sobre el tipo de carga utilizada o la manera en que fue instalada.

La prioridad de la información disponible está en la atención de las personas heridas y en la verificación del área. En este momento no corresponde asociar la presencia de un vehículo dañado con el uso de un carro bomba: esa conclusión depende de la revisión técnica del hecho. La identificación de los responsables también sigue siendo un asunto por esclarecer.

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Otros reportes recientes en Norte de Santander

El nuevo episodio se conoce después de otro procedimiento, distinto al de Escobal, en la vía Ocaña-Cúcuta. El Ejército informó la destrucción controlada de tres artefactos en el kilómetro 11 de la Ruta Nacional 70 y la recuperación del tránsito. Ese reporte corresponde a una intervención en carretera y no debe confundirse con la detonación registrada esta mañana en la zona urbana.

En otro antecedente, el presidente había informado en septiembre sobre la localización de un vehículo hurtado con posible presencia de explosivos en Agua Clara, zona rural de Cúcuta. Se trata de hechos diferentes y no se ha establecido una relación entre esos episodios y lo ocurrido este martes cerca del puente internacional.

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Por ahora, el reporte se concentra en la explosión en Escobal, la existencia de personas heridas y los daños visibles. Los detalles sobre responsabilidades, características del artefacto y consecuencias definitivas siguen pendientes de esclarecimiento.