La Fuerza Pública vuelve a La Paraguaya: nueva ofensiva contra las estructuras criminales en Antioquia

Resumen: El Gobierno Nacional anunció la reactivación del puesto de mando de la finca La Paraguaya, en Caucasia, como base de operaciones conjuntas de la Policía, las Fuerzas Militares y los organismos judiciales contra el narcotráfico y la minería ilegal en Antioquia. El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, también confirmó el reinicio de la campaña militar y policial en Necoclí y el refuerzo policial en Briceño, Carolina del Príncipe y Gómez Plata.

El Gobierno Nacional anunció la reactivación del puesto de mando ubicado en la finca La Paraguaya, en Caucasia, desde donde se coordinará una nueva ofensiva de la Fuerza Pública contra las estructuras criminales que delinquen en Antioquia. La decisión se conoció tras un consejo de seguridad realizado en el departamento, con la participación del Ministerio de Defensa y la Gobernación.

La base, ubicada en el corazón del Bajo Cauca antioqueño, funcionará como un punto de lanzamiento de operaciones conjuntas entre la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y los organismos judiciales para golpear el narcotráfico y la minería ilegal, dos de las economías ilícitas que más recursos les entregan a los grupos armados que se disputan el territorio.

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¿Qué anunció el ministro de Defensa?

El ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, confirmó que la reactivación del puesto de mando en Caucasia irá acompañada del reinicio de la campaña militar y policial en Necoclí, en el Urabá antioqueño, con el propósito de aumentar la presión operacional sobre los grupos armados que delinquen en esa zona del departamento.

«Básicamente estos son los grandes avances y los compromisos que el sector defensa, en coordinación con la Gobernación, con los municipios, con las autoridades locales y, sobre todo, el compromiso de nuestra Fuerza Pública para llevar a Antioquia al nivel de seguridad que siempre ha querido tener», indicó el jefe de la cartera de Defensa.

Según el ministro, el Ministerio de Defensa concentrará operaciones en cuatro áreas prioritarias de Antioquia, reforzará la protección de la infraestructura estratégica y fortalecerá la presencia policial en municipios como Briceño, Carolina del Príncipe y Gómez Plata.

¿Qué pidió el gobernador de Antioquia?

Una de las principales peticiones del gobernador Andrés Julián Rendón durante el consejo de seguridad fue avanzar en la implementación de los centros de fusión, concebidos como espacios de coordinación de inteligencia, investigación y operaciones entre la Fuerza Pública y las autoridades judiciales.

Estos mecanismos, explicó el mandatario departamental, permitirían actuar en regiones como el Norte, el Bajo Cauca, el Nordeste, el Oriente y el Suroeste antioqueño, donde las estructuras criminales mantienen disputas territoriales y obtienen buena parte de sus recursos de actividades ilegales.

«Nosotros hemos seguido insistiendo en la implementación de los centros de fusión como burbujas operacionales que habiliten la coordinación no solo de la Fuerza Pública, sino de los operadores judiciales en la lucha contra el crimen», manifestó Rendón.

Además, el gobernador reiteró la disposición de la Gobernación de Antioquia de aportar recursos para fortalecer las operaciones contra el narcotráfico. Entre las alternativas que se pusieron sobre la mesa está el uso de tecnologías que reduzcan los riesgos de la erradicación manual de cultivos ilícitos, incluida la aspersión con drones utilizando glifosato.

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¿Cómo está el panorama de las economías ilegales en el departamento?

Las cifras oficiales dan cuenta del reto que tiene la Fuerza Pública en el territorio antioqueño. De acuerdo con los datos entregados durante el consejo de seguridad, el departamento registra actualmente más de 24.000 hectáreas de cultivos de coca y más de 42.000 hectáreas afectadas por la explotación ilícita de minerales.

El Bajo Cauca es una de las subregiones más golpeadas por estas economías ilegales, que financian a las estructuras criminales que mantienen disputas por el control del narcotráfico, los cultivos ilícitos y la minería informal en el norte de Antioquia.

Con la reactivación de La Paraguaya, el Gobierno Nacional y la Gobernación esperan que las operaciones conjuntas logren debilitar las rentas ilegales de estos grupos y recuperar la tranquilidad en los municipios de la subregión, uno de los compromisos que quedaron sobre la mesa tras el consejo de seguridad.