¡Trillizas en camino! Joven de 19 años de Caucasia espera tres niñas idénticas

Resumen: Anyelit Marcela Navarro Vasco, una joven de 19 años del barrio Las Gaviotas de Caucasia, espera trillizas idénticas. Su embarazo monocoriónico-triamniótico, de alto riesgo, cursa 25 semanas y el parto está previsto para enero. El caso emociona al Bajo Cauca semanas después del nacimiento de los cuatrillizos del mismo municipio.

Trillizas idénticas vienen en camino para una joven de 19 años de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. Anyelit Marcela Navarro Vasco, residente del barrio Las Gaviotas, se prepara para ser madre por primera vez en un embarazo que vuelve a poner la mirada sobre este municipio, días después del nacimiento de unos cuatrillizos de una familia de la misma localidad.

Según la información publicada por El Tiempo, la joven cursa 25 semanas de gestación y el nacimiento de las tres niñas está proyectado para enero. La noticia reúne dos aspectos que llaman la atención: se trata de su primer embarazo y las bebés comparten una misma placenta, aunque cada una se desarrolla dentro de un saco amniótico independiente.

¿Qué se sabe del embarazo de las trillizas?

El reporte describe la gestación como monocoriónica-triamniótica. La primera parte del término hace referencia a la placenta compartida; la segunda, a los tres sacos amnióticos. El Tiempo presenta a las niñas como trillizas idénticas. Sin embargo, la información disponible no incluye una prueba genética independiente ni una historia clínica que permita ampliar los detalles del caso.

Por esa razón, la descripción conocida del embarazo debe distinguirse de una valoración médica directa. Tampoco se han divulgado en el reporte una fecha exacta para el nacimiento, el lugar previsto para el parto o los nombres que recibirán las niñas. Enero es la proyección comunicada hasta ahora, no una fecha definitiva de parto.

Para Anyelit, enterarse de que esperaba tres bebés supuso una gran sorpresa. De acuerdo con el relato recogido por ese medio, el impacto inicial de la ecografía dio paso a la gratitud y a su fe en Dios. La joven considera esta maternidad una bendición, mientras avanza una gestación que requiere atención especializada por su complejidad.

Una placenta compartida exige vigilancia especializada

El acompañamiento ginecoobstétrico es uno de los puntos centrales en un embarazo de estas características. La información sobre Anyelit señala la necesidad de seguimiento de alto riesgo para cuidar su salud y la de las tres niñas, sin que ello signifique que se haya informado una complicación específica en su caso.

Como contexto médico general, un estudio multicéntrico publicado en la revista Ultrasound in Obstetrics & Gynecology analizó 153 embarazos monocoriónicos-triamnióticos atendidos en 21 unidades de medicina fetal de 16 países. El trabajo describe estas gestaciones como poco frecuentes y señala que las complicaciones vinculadas a compartir placenta pueden afectar su evolución.

En los casos estudiados, la vigilancia incluyó ecografías al menos cada dos semanas desde la semana 16, con evaluaciones del peso estimado y del líquido amniótico de cada feto. Ese dato corresponde al grupo de investigación y no permite afirmar que Anyelit siga exactamente ese mismo protocolo. Sus controles deben ser definidos por el equipo que la atiende.

Esto le podría interesar: Ya nacieron los cuatrillizos de Caucasia que serían genéticamente idénticos

El antecedente de los cuatrillizos de Caucasia

La historia se conoce después del nacimiento de los hijos de María Tapia y Jonatan Zapa, también oriundos de Caucasia. Como informó Minuto30, los cuatro niños nacieron el 21 de octubre en la Clínica del Prado de Medellín, tras varias semanas de seguimiento especializado. Sus nombres son Mariano, Maximiliano, Emiliano y Tiago.

En aquel caso se informó que los niños podrían tener un mismo origen genético, pero la cobertura también aclaró que no se había divulgado una confirmación genética independiente. Son dos familias y dos procesos distintos: el nacimiento de los cuatrillizos ya ocurrió, mientras que las trillizas de Anyelit siguen en gestación.

Esto le podría interesar: La historia del embarazo de cuatrillizos que sorprendió a una pareja de Caucasia

Por ahora, la expectativa se concentra en la evolución del embarazo de la joven de Las Gaviotas. La proyección de enero y las 25 semanas reportadas forman parte de la información conocida este 29 de octubre; cualquier cambio en el momento o las condiciones del nacimiento dependerá de su evolución y de las decisiones médicas.