Estructuras criminales casi se duplicaron: Simón Molina propone un bloque para colegios y parques

Resumen: El representante a la Cámara Simón Molina presentará en Medellín cifras del crecimiento de las estructuras criminales: los grupos armados ilegales pasaron de 15.120 a 28.802 integrantes y su presencia se expandió de 195 a 643 municipios. Además, anunció un proyecto de ley para crear un Bloque de Búsqueda Especializado contra el tráfico de drogas en colegios, parques y escenarios deportivos. El alcalde Federico Gutiérrez respaldó la propuesta y destacó los resultados de seguridad de la ciudad.

El representante a la Cámara Simón Molina presentará, durante la sesión descentralizada de la Comisión Segunda que se realiza este 29 de octubre en Medellín, cifras que evidencian el crecimiento de las estructuras criminales en el país en los últimos años.

Además, el congresista advertirá sobre la expansión de estas organizaciones en el territorio nacional y destacó los avances recientes de Medellín en operatividad y coordinación institucional.

¿Cuánto crecieron las estructuras criminales en Colombia?

De acuerdo con la información expuesta por Molina, los grupos armados ilegales pasaron de 15.120 integrantes a 28.802. El Clan del Golfo pasó de 4.075 a 10.268 integrantes, mientras que las disidencias de “Mordisco” aumentaron de 2.144 a 4.480 y el ELN de 5.851 a 7.123.

Las estructuras criminales también se expandieron territorialmente: pasaron de 195 municipios en 2019 a 643 en 2025.

En el caso de Antioquia, las cifras presentadas muestran que el Clan del Golfo aumentó su influencia de 54 municipios en 2022 a 94 en 2026, mientras que las disidencias pasaron de 12 a 21 municipios y el ELN de 16 a 17.

Molina advertirá, además, sobre el impacto de economías ilegales como la minería criminal y los cultivos de coca, especialmente en el Bajo Cauca, el Norte y el Nordeste antioqueño.

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¿En qué consiste el bloque contra el tráfico de drogas en colegios y parques?

Frente a este panorama, el representante anunció que en los próximos días presentará un proyecto de ley para crear un Bloque de Búsqueda Especializado contra el tráfico de drogas en colegios, parques y escenarios deportivos.

La iniciativa busca fortalecer la persecución de quienes utilizan estos espacios para distribuir sustancias ilícitas y proteger especialmente a niños, niñas, adolescentes y familias.

“No podemos resignarnos a que los grupos criminales sigan disputándose nuestros barrios, nuestros parques y nuestros colegios. Si queremos recuperar los territorios, tenemos que golpear las economías ilegales y proteger los lugares donde están nuestros niños y jóvenes. Por eso vamos a llevar esta propuesta al Congreso”, señaló Molina.

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¿Qué dijo Molina sobre los avances de Medellín?

El congresista también destacó los avances recientes de Medellín, donde la articulación entre el Gobierno Nacional, bajo la coordinación del presidente Abelardo de la Espriella, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Policía, el Ejército y la Fiscalía ha permitido fortalecer los operativos contra las estructuras criminales.

“Medellín está demostrando que cuando hay coordinación, presencia territorial y decisión institucional, sí se pueden obtener resultados. Ese modelo de trabajo conjunto es el que debemos seguir fortaleciendo en Antioquia y en todo el país”, concluyó el representante.

La sesión descentralizada de la Comisión Segunda, que se realiza desde las 9:00 a. m. en Ruta N, fue convocada a partir de una proposición presentada por Molina y aprobada por unanimidad. Al encuentro fueron citados el ministro de Defensa, los comandantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, además de las autoridades territoriales.

El debate se realiza dos días después del megaoperativo ‘Cerco Épico’, que dejó 149 capturas en el Valle de Aburrá y otros municipios de Antioquia.

¿Qué dijo Fico Gutiérrez sobre la coordinación contra las estructuras criminales?

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, consideró pertinente la invitación del representante Simón Molina y aseguró que la ruta es la coordinación con el Gobierno Nacional.

“Es que veníamos de cuatro años de un Gobierno Nacional que básicamente lo que hizo fue aliarse con el crimen y perjudicaron muchos indicadores en todo el país en materia de seguridad. Aquí los criminales estaban de fiesta con el Gobierno anterior y ya muchas cosas han cambiado”, indicó el mandatario.

El alcalde resaltó que Medellín tiene “la tasa más baja de homicidios de los últimos 40 años” y que septiembre fue “el mes menos violento en la historia de Medellín”, con siete homicidios en el mes, frente a los 800 mensuales que se registraban en 1991.

Según Gutiérrez, la ciudad registra una reducción del 27 % en homicidios frente al año anterior, además de tendencias a la baja en hurto y extorsión, aunque reconoció que “con un solo ciudadano que diga que se siente inseguro, él tiene la razón”.

Finalmente, el mandatario celebró que el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, combata las estructuras criminales y aseguró que Medellín no ha detenido la lucha contra estas estructuras criminales.