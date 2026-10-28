Resumen: Un ocelote bebé macho de 2,5 kilos fue hallado en una vía de Santa Elena, en Medellín, y está en el centro de fauna del Área Metropolitana. Se acerca a las personas, lo que podría complicar su regreso a la naturaleza.

Ocelote bebé rescatado en Santa Elena: perdió el miedo a la gente y su regreso al monte está en duda

Un ocelote bebé fue encontrado en una vía de un corregimiento de Santa Elena, en Medellín, y hoy está bajo el cuidado de veterinarios y expertos en fauna silvestre. Se trata de un macho de 2,5 kilogramos que fue entregado por ciudadanos al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Lo que más inquieta a los especialistas no es una herida, porque no tiene ninguna visible, sino su comportamiento: el felino se muestra acostumbrado a las personas, algo poco común en un animal que debería vivir lejos de ellas.

¿En qué estado de salud está el ocelote bebé?

En la valoración clínica inicial, el equipo veterinario encontró que el animal se desplaza bien sobre sus cuatro extremidades y que no tiene lesiones aparentes en la piel ni alteraciones en huesos o músculos.

Tampoco se identificaron signos de enfermedad respiratoria ni secreciones anormales en los ojos. Con esos hallazgos, el balance preliminar es que el cachorro está en buen estado general.

Aun así, el caso requiere seguimiento clínico y comportamental. Como parte del protocolo veterinario, se le practicarán exámenes de sangre para evaluar su estado sanitario y descartar enfermedades infecciosas, entre ellas la leucemia felina. Los resultados complementarán la primera revisión y servirán para orientar las decisiones sobre su atención.

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El problema de que se acerque tanto a la gente

Según la autoridad ambiental, la habituación a los humanos debe evaluarse durante la rehabilitación, porque la interacción con las personas puede dificultar el desarrollo o la conservación de las conductas propias de un animal silvestre. Un felino que pierde el miedo a los humanos tiene más obstáculos para buscar alimento, protegerse y sobrevivir por su cuenta.

“Esta característica no permite establecer por sí sola cuánto tiempo estuvo en cautiverio ni determinar las circunstancias en las que llegó a la vía donde fue encontrado. Por ello, el equipo profesional realizará el seguimiento necesario para comprender su comportamiento y definir las estrategias de manejo más adecuadas”, explicó Andrés Gómez, supervisor del CAVR.

¿Podrá volver a la selva?

Por ahora no hay respuesta. El Área Metropolitana explicó que la posibilidad de que el ocelote regrese a su hábitat dependerá de su evolución y de que alcance las condiciones clínicas, nutricionales y comportamentales necesarias para desenvolverse de forma independiente en el medio natural.

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Es decir, el animal tendrá que demostrar que puede cazar, cuidarse y comportarse como lo que es, un felino silvestre, antes de que los expertos tomen una decisión sobre su liberación. Mientras tanto, seguirá bajo observación en el centro y con los exámenes pendientes.

No es el primer caso que llega a ese lugar: desde 2024, el CAVR ha recibido diez ocelotes.

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Un felino clave para el equilibrio del bosque

El ocelote (Leopardus pardalis) es un felino silvestre que habita diferentes ecosistemas, desde bosques tropicales hasta zonas de vegetación densa. Es un depredador de hábitos principalmente nocturnos y cumple un papel importante en el equilibrio ecológico, porque ayuda a regular las poblaciones de otras especies.

Según la autoridad ambiental, la pérdida de hábitat y las presiones derivadas de las actividades humanas son amenazas para su conservación, y por eso proteger a la especie es clave para mantener la biodiversidad del territorio.

Qué hacer si encuentra una cría silvestre

El Área Metropolitana hizo un llamado a la ciudadanía para proteger la fauna silvestre, evitar su tenencia en cautiverio y no separar a las crías de sus madres.

La recomendación es no asumir que un cachorro está abandonado ni sacarlo de su entorno sin orientación profesional, pues la madre puede estar cerca. Si el animal está herido o en riesgo, se debe reportar la situación a la línea de atención de fauna silvestre 304 630 0090.

Por ahora, el ocelote bebé de Santa Elena seguirá su proceso en manos de los expertos, que esperan los resultados de sus exámenes para saber qué tan cerca o lejos está de volver al bosque.