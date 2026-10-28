Resumen: Apolo se perdió el viernes 23 de octubre en el parqueadero contiguo a la Bomba de Zeus, en Copacabana. Es blanco con negro y tiene manchas alrededor de los ojos como un antifaz. Su familia descartó una pista en Juan Cojo, Girardota, y pide apoyo para encontrarlo.

¿Lo ha visto? Buscan a Apolo, el perrito de antifaz negro que se perdió en Copacabana

La familia de Apolo, un perro perdido en Copacabana, Antioquia, pide ayuda para encontrarlo. El animal desapareció el viernes 23 de octubre en el parqueadero contiguo a la estación de servicio Bomba de Zeus y sus familiares continúan buscándolo.

El llamado está dirigido a quienes viven o transitan por el municipio y sus alrededores: cualquier información sobre un perro que coincida con su descripción puede ayudar a orientar la búsqueda y facilitar su regreso a casa.

Así puede reconocer a Apolo

Apolo es un perro criollo, cruce de shih tzu con otra raza. Tiene el pelaje blanco con negro y una característica que puede ayudar a distinguirlo: las manchas negras alrededor de sus ojos forman una especie de antifaz.

Su familia también precisa que su hocico no es tan ñato como el de un shih tzu. Estos rasgos son importantes para identificarlo y evitar confundirlo con otros perros de colores similares.

Una pista en Girardota fue descartada

Después de su desaparición, surgió información sobre un perro con características parecidas en la vereda Juan Cojo, en Girardota. Los familiares de Apolo se desplazaron hasta el lugar para comprobar si era él, pero confirmaron que se trataba de otro animal.

Por eso, la búsqueda continúa. La familia mantiene el llamado a la comunidad de Copacabana y sus alrededores para que esté atenta a la posible presencia de Apolo y comparta este aviso con otras personas del sector.

¿Dónde informar si lo ha visto?

Si tiene información sobre su paradero o cree haberlo visto, puede comunicarse al WhatsApp 3246805599 – 3016454609, habilitado para recibir los reportes de la comunidad.

La familia agradece la difusión de esta búsqueda y cualquier dato que contribuya a encontrar a Apolo. Su pelaje blanco y negro, el antifaz alrededor de los ojos y la forma de su hocico son las señales para reconocerlo.