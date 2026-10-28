Obstetricia de la Clínica Bolivariana supera su capacidad: reporta ocupación del 216% y UCI Neonatal al 123%

Resumen: La Clínica Universitaria Bolivariana de Medellín informó que su Servicio de Obstetricia (Urgencias, Cirugía y Hospitalización) superó su máxima capacidad, con ocupación del 216 %, y que la UCI/UCE Neonatal está al 123 %. En el comunicado, la clínica pide a los usuarios acudir, en la medida de lo posible, primero a su IPS básica.

La Clínica Universitaria Bolivariana, en Medellín, informó este miércoles 28 de octubre de 2026 que su Servicio de Obstetricia superó su máxima capacidad de atención. Según el comunicado oficial publicado en la cuenta de Instagram de la institución, la ocupación en esa área llegó al 216 %, mientras que la UCI/UCE Neonatal registra una ocupación del 123 %.

La clínica explicó que la cifra cobija los tres frentes del servicio: Urgencias, Cirugía y Hospitalización. Con esos porcentajes, indicó la institución, la alta demanda de pacientes «sobrepasa el límite de nuestra capacidad instalada», es decir, que el número de personas que llegan a recibir atención es superior al que la infraestructura y los equipos de la clínica están en condiciones de atender al mismo tiempo.

Qué dice el comunicado de la clínica

El documento, fechado el 28 de octubre y con el sello de vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, es corto y directo. En él, la Clínica Universitaria Bolivariana, que hace parte de la Universidad Pontificia Bolivariana y cuenta con acreditación en salud, reconoce que tanto Obstetricia como la UCI/UCE Neonatal están por encima de lo que pueden asumir.

Una ocupación de 216 % quiere decir que, el servicio tiene más del doble de ocupación frente a su capacidad. En el caso de la unidad neonatal, el 123 % señala que hay más bebés que cupos disponibles en esa unidad de cuidados.

El llamado a los usuarios

En el mismo comunicado, la clínica hace «un llamado respetuoso a los usuarios» para que, «en la medida de lo posible», acudan inicialmente a su IPS básica, para una valoración oportuna que, según el texto, garantice una continuidad efectiva en los procesos de atención. La institución cierra agradeciendo «la comprensión y la confianza de todos» y recuerda su lema: «Protegemos el don maravilloso de la vida».

Vale precisar que ese llamado corresponde a la posición de la clínica y está sujeto a la expresión «en la medida de lo posible». El comunicado no anuncia el cierre del servicio ni la suspensión de la atención a pacientes, y tampoco detalla cuántas gestantes o recién nacidos se encuentran hoy en la institución ni durante cuánto tiempo se ha mantenido esta situación.

Un sistema de salud presionado

El anuncio de la clínica se conoce en medio de una nueva ola de alertas por la ocupación de hospitales y clínicas en el país. Este martes 27 de octubre, el diario El País publicó un reportaje sobre cómo la crisis de la salud en Colombia golpea incluso a hospitales de alta complejidad, con servicios de urgencias que superan con holgura su capacidad. En Medellín, Minuto30 ya había reportado en septiembre que las urgencias de la ciudad llegaban a niveles de sobreocupación cercanos al 156 %, con picos como el de la Clínica El Rosario, que llegó al 264 %.

En abril de este año, además, la Alcaldía de Medellín declaró la emergencia hospitalaria en la ciudad por la deuda billonaria del sistema de salud con hospitales y clínicas, según tituló Minuto30 en su momento.

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En Instagram, el comunicado ya recibe reacciones de usuarios que piden respuestas a las autoridades. Son opiniones de usuarios y no información confirmada por la institución ni por las entidades de salud.

Lo que se sabe y lo que no

El comunicado no incluye cifras absolutas de camas ni medidas adicionales, como la apertura de nuevos cupos o la remisión de pacientes a otras instituciones.

Lo confirmado, hasta ahora, es lo que la propia clínica comunicó de manera oficial: el servicio de Obstetricia (Urgencias, Cirugía y Hospitalización) superó su máxima capacidad con una ocupación del 216 %, la UCI/UCE Neonatal está en 123 % y la institución hace un llamado a que los usuarios acudan, en lo posible, primero a su IPS básica.

Minuto30 estará atento a cualquier ampliación de la información por parte de la clínica o de las autoridades de salud de Medellín y Antioquia, y la actualizará en una nueva nota si se conocen más detalles.

Foto: Cortesía.

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