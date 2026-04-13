Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez declaró emergencia hospitalaria en Medellín tras revelar que las urgencias operan al 191% de su capacidad y que la deuda del sistema de salud en Colombia supera los 33 billones de pesos. Culpó directamente al Gobierno Petro por el colapso.

‘Estamos frente a un colapso real’: Fico declara emergencia hospitalaria en Medellín por deuda billonaria en salud

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, declaró la emergencia hospitalaria y convocó de urgencia a los directores de clínicas y hospitales públicos y privados de la ciudad, junto a ligas de usuarios y pacientes, para hacer un diagnóstico de primera mano sobre una crisis que, según él, ya superó cualquier límite tolerable.

“Estamos frente a un colapso real, una crisis humanitaria y un Gobierno Nacional que politiza el sistema mientras la gente muere esperando atención”, afirmó el mandatario.

Las cifras que presentó Gutiérrez para justificar la emergencia hospitalaria son contundentes. Los servicios de urgencias de la ciudad están operando por encima del ciento por ciento de su capacidad, con casos extremos como el Hospital La María, que registra un 191% de ocupación, Incodol con un 163%, y San Vicente Fundación y Pablo Tobón Uribe superando el 150%.

“Estas no son cifras, son pacientes esperando horas e inclusive días. Son vidas en riesgo”, señaló el alcalde.

Para Gutiérrez, la causa de este colapso no es estructural ni inevitable: es financiera y tiene un responsable directo. “Esta crisis no es accidental. Tiene una causa clara, directa y comprobable: el Gobierno Nacional no está pagando”, señaló.

Según datos entregados por el mandatario paisa, la deuda acumulada del sistema de salud en Colombia asciende hoy a $33 billones de pesos a nivel nacional, de los cuales más de $8 billones corresponden solo a Antioquia.

Al Hospital General de Medellín, las EPS intervenidas por el Gobierno le adeudan más de $270 mil millones de pesos, de los cuales $190 mil millones corresponden a Sabiasalud, entidad que el Gobierno intervino desde 2023. El ADRES, por su parte, le debe al mismo hospital $22.900 millones de pesos adicionales.

El alcalde también respondió directamente al presidente Petro, quien esta semana sugirió que Gutiérrez debía responder por la situación de Sabiasalud.

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“¿Cómo estará desubicado el presidente? Lo que no recuerda es que la intervino desde el 2023 y, desde que la intervino, la situación de Sabiasalud es gravísima y todos los indicadores han desmejorado. La tiene el gobierno desde el 2023”, recordó.

La crisis se agravó aún más esta semana cuando instituciones de referencia como Almamater, de la Universidad de Antioquia, y Cardiovis anunciaron la suspensión de atención a usuarios de Nueva EPS por falta de pago y ausencia de contratos vigentes.

Teniendo en cuenta que el 10% de los usuarios asegurados en Medellín pertenecen a esa entidad, el impacto sobre la población es directo e inmediato.

“Terminaron de dañar lo que ya estaba malo”, resumió el mandatario. “Para mejorar el sistema de salud en Colombia no había que destruirlo”.

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