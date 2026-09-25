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Resumen: Las urgencias en Medellín reportan 156% de sobreocupación. 36 centros están colapsados y la Clínica El Rosario llega al 264% por crisis de Nueva EPS.

¡No hay donde meter un paciente! Urgencias en Medellín están al 264% y esto es lo que está pasando

Al menos 36 centros asistenciales de Medellín reportan una sobreocupación promedio del 156% en sus servicios de urgencias, una situación que evidencia un colapso en la capacidad de atención en la ciudad y afecta la calidad del servicio.

De acuerdo con el reporte oficial, los niveles más críticos se presentan en la Clínica El Rosario, con 264% de saturación en su sede centro y 243% en El Tesoro. Las unidades de Metrosalud en San Javier y Santa Cruz alcanzan 250% y 225% de ocupación, respectivamente.

El panorama también es complejo en otros centros de alto flujo. Las Vegas registra 219%, el Hospital La María 172%, Alma Mater 169%, el General de Medellín 153% y la Clínica Bolivariana 135%.

Frente a este escenario, la secretaria de Salud del distrito, Natalia López, explicó que el aumento en la demanda está relacionado con las dificultades financieras de Nueva EPS. Según indicó, esta aseguradora acumula una cantidad significativa de cuentas por pagar a las instituciones prestadoras de salud.

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Esa situación ha generado el cierre de servicios en varios municipios de Antioquia para la red de atención de Nueva EPS. Al no tener oferta en sus territorios, los pacientes son remitidos a Medellín, lo que incrementa la presión sobre las urgencias de la capital.

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“Está relacionado especialmente con el cierre de servicios que ha habido en el departamento para la red de atención hacia Nueva EPS, teniendo en cuenta que esta entidad acumula una cantidad significativa de cuentas por pagar a las instituciones de salud”, señaló López.

La funcionaria agregó que también se presentan incumplimientos en la formalización de contratos con los proveedores de salud, lo que agrava la remisión hacia la ciudad.

Ante el panorama, las autoridades de salud hicieron un llamado a usar el servicio de urgencias únicamente cuando exista una condición que represente riesgo para la vida o requiera atención inmediata.

Para síntomas sin gravedad recomendaron acudir a atención primaria, consulta externa, líneas de orientación médica o servicios de atención prioritaria, y evitar ir a urgencias para trámites, solicitud de medicamentos o enfermedades leves que pueden manejarse de forma ambulatoria.

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