Temblor de magnitud 3.7 sacudió al Chocó este mediodía, según el SGC

Resumen: Un sismo de magnitud 3.7 y 45 kilómetros de profundidad se registró a las 12:23 p. m. en El Litoral del San Juan (Docordó), Chocó, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano. Varias personas en Cali aseguran haberlo sentido. El SGC advierte que la información está sujeta a cambios.

Un nuevo movimiento telúrico fue reportado este viernes 30 de octubre. A través de redes sociales, varias personas en Cali dijeron haberlo sentido, aunque por ahora se trata de relatos de ciudadanos y no de una confirmación oficial. El temblor se registró hace pocos minutos.

De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo una magnitud de 3.7 y una profundidad de 45 kilómetros.

Epicentro en El Litoral del San Juan, Chocó

El epicentro fue localizado en El Litoral del San Juan (Docordó), en el departamento del Chocó. El evento sísmico fue registrado a las 12:23 del mediodía, hora local.

El SGC ubicó el movimiento a 45 kilómetros de Calima, en el Valle del Cauca, con coordenadas de latitud 4.25 y longitud -76.73. El mismo boletín advierte que la información entregada está sujeta a cambios, por lo que los parámetros pueden ser ajustados a medida que los especialistas analicen los datos de las estaciones de monitoreo.

Reportes desde Cali

Tras el temblor, habitantes de Cali comentaron en redes sociales que percibieron el movimiento durante el mediodía. El SGC no ha publicado, en el boletín conocido hasta ahora, un reporte sobre cómo se sintió el sismo en esa ciudad.

La entidad mantiene habilitado el formulario Sismo Sentido, una herramienta en la que las personas pueden contar si percibieron un temblor y cómo lo vivieron en su zona. Estos reportes ciudadanos ayudan a complementar los datos instrumentales de la Red Sismológica Nacional.

Hasta el momento, el boletín del SGC no entrega más detalles sobre afectaciones. Para conocer actualizaciones del evento, la información oficial está en los canales del Servicio Geológico Colombiano.

Una zona con actividad sísmica

El occidente del país tiene actividad sísmica frecuente, relacionada con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana. El Chocó ha sido escenario de otros movimientos en los últimos meses, que Minuto30 ha registrado en sus páginas.

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¿Lo sintió usted? Puede reportarlo en el sitio sismosentido.sgc.gov.co.

Foto: Servicio Geológico Colombiano

Foto: Redes Sociales