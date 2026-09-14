¡Atención! Continúa el enjambre sísmico en Chocó: temblor de 4.9 estremece el occidente del país

Resumen: Un nuevo y fuerte movimiento telúrico de magnitud 4.9 se registró en la tarde de este lunes, con epicentro en el municipio de Istmina, Chocó. El evento forma parte de una inusual seguidilla de temblores que mantiene en alerta a la región occidental del país.
La tierra no deja de temblar en el occidente colombiano. Este lunes 14 de septiembre, a las 4:13 de la tarde (hora local), un fuerte sismo sacudió gran parte de la región Pacífica, el Eje Cafetero y el suroccidente del territorio nacional.
De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), aunque los reportes preliminares sugerían una magnitud de 4.5 con profundidad superficial, el evento alcanzó finalmente una magnitud de 4.9 en la escala de Richter. El epicentro exacto fue localizado en el municipio de Istmina, departamento del Chocó, con una profundidad de 47 kilómetros.
Seguidilla de sismos en el Pacífico
Este evento principal no es un hecho aislado, sino que agudiza la preocupación de los habitantes de la zona. Según los reportes, la región ha venido experimentando una intensa y continua actividad sísmica, registrándose hasta tres temblores de considerable magnitud en un estrecho lapso de apenas 10 minutos, todos con epicentro en el departamento del Chocó.
Reporte de intensidades
La fuerza de la onda sísmica fue lo suficientemente amplia como para encender las alarmas en departamentos vecinos. Rápidamente, ciudadanos reportaron a través de redes sociales haber sentido el sacudón con intensidad en importantes capitales como Pereira (Risaralda), Armenia (Quindío) y Cali (Valle del Cauca).
A esta hora, los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo de desastres adelantan los barridos preventivos y el monitoreo en los sectores donde se sintió el movimiento telúrico, con el fin de evaluar posibles daños estructurales o descartar cualquier tipo de afectación a la comunidad.
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