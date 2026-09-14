¡Atención! Continúa el enjambre sísmico en Chocó: temblor de 4.9 estremece el occidente del país

Resumen: Un nuevo y fuerte movimiento telúrico de magnitud 4.9 se registró en la tarde de este lunes, con epicentro en el municipio de Istmina, Chocó. El evento forma parte de una inusual seguidilla de temblores que mantiene en alerta a la región occidental del país.