Resumen: El sismo de 7,4 registrado en Colombia este lunes es uno de los más fuertes de las últimas décadas, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano.

No fue un temblor cualquiera: SGC revela la magnitud del sismo de 7,4

El sismo de 7,4 registrado este lunes 10 de agosto se convirtió en uno de los movimientos telúricos más fuertes sentidos en Colombia durante las últimas décadas, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento ocurrió a las 7:34 a.m. y tuvo como epicentro las inmediaciones de San José del Palmar, en Chocó.

El director del SGC, Julio Fierro Morales, explicó que la magnitud definitiva del sismo de 7,4 fue establecida luego de las primeras mediciones, que habían entregado cifras inferiores.

El movimiento tuvo una profundidad intermedia, cercana a los 96 kilómetros, condición que contribuyó a que fuera percibido en diferentes regiones del país y también en zonas de Ecuador y Panamá.

Fierro señaló que la intensidad con la que se sintió el sismo de 7,4 en ciudades como Bogotá puede estar relacionada con los llamados efectos de sitio. En el caso de la capital, las características geológicas de la Sabana pueden prolongar la percepción de las vibraciones debido a los materiales sobre los que está asentada.

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El director del SGC también explicó que el fenómeno está relacionado con la dinámica tectónica de la región, específicamente con la subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa Suramericana.

El fuerte movimiento dejó reportes de afectaciones en distintos puntos del país. En Chocó se informaron personas heridas y daños en edificaciones, mientras que en Manizales, Pereira y Cali también se registraron afectaciones en infraestructura. En Bogotá, las autoridades reportaron principalmente daños menores.

Ante la emergencia, las autoridades mantienen la evaluación de las zonas afectadas. El SGC recordó además que Colombia se encuentra en una región sísmicamente activa y reiteró la importancia de atender únicamente la información entregada por canales oficiales.

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