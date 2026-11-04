¿Nuevo romance? Nicki Nicole habría encontrado el amor con Kimi Antonelli, campeón de la F1

Resumen: Una publicación viral de Instagram desató rumores de un supuesto romance entre la cantante argentina Nicki Nicole y Kimi Antonelli, el nuevo campeón mundial de la Fórmula 1. El post incluye una presunta confesión de la artista, pero ninguno de los dos ha confirmado la relación.

Las redes sociales explotaron este miércoles 4 de noviembre con un rumor que mezcla la música y el deporte de motor: una publicación de Instagram asegura que la cantante argentina Nicki Nicole habría encontrado nuevamente el amor, esta vez junto a Kimi Antonelli, el flamante campeón mundial de la Fórmula 1.

El señalamiento nació de un post de la cuenta Sin Filtro (@sin_filtro_10), conocida por sus contenidos de humor y chismes de farándula, que tituló su publicación como un «bombazo» y la bautizó de entrada como «el romance del año». En pocas horas, la publicación superó los 1.600 «me gusta» y acumuló cientos de comentarios.

La supuesta confesión que se volvió viral

«No tenía ni idea de que era piloto de Fórmula 1. Me enamoré de él por cómo es como persona, no por su fama», es la frase que la cuenta le atribuye a la artista rosarina, sin precisar en qué escenario la habría dicho. La misma publicación asegura que se trata de «una hermosa historia de amor» que coincide con el gran momento deportivo del piloto de Mercedes.

Sin embargo, buena parte de los usuarios lo tomó como una broma. Los comentarios más repetidos son emojis de risa y memes, y varios seguidores sacaron a relucir los antecedentes sentimentales de la cantante. Además, la propia cuenta acompañó el post con la etiqueta #HumorArgentino y la plataforma lo marcó como contenido generado por inteligencia artificial.

Ni Nicki Nicole ni Kimi Antonelli se han pronunciado sobre el rumor. Tampoco existe hasta ahora ninguna foto de los dos juntos ni confirmación de sus representantes, por lo que el supuesto romance se queda, por el momento, en el terreno de la especulación de redes sociales.

Nicki Nicole: un historial amoroso muy mediático

La cantante de 26 años, una de las voces más importantes del urbano argentino, ha visto cómo su vida sentimental se convierte en noticia una y otra vez. Su relación con el mexicano Peso Pluma acaparó titulares entre 2023 y comienzos de 2024, hasta que ella misma anunció la ruptura tras conocerse unos videos del cantante con otra mujer.

Foto: Instagram

Después llegó su noviazgo con Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, que se hizo público en agosto de 2025 y terminó pocos meses después. Fue el propio futbolista quien confirmó la separación y negó que hubiera una infidelidad de por medio. En marzo de 2026, la artista reflexionó sobre esa etapa y aseguró que ya no se «tira al vacío» en el amor, sino que ahora aborda las relaciones con más madurez.

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Kimi Antonelli, el campeón más joven de la F1

Del otro lado del rumor está el italiano de 20 años que acaba de hacer historia. Antonelli se coronó campeón mundial de la Fórmula 1 el pasado 1 de noviembre en el Gran Premio de México, convirtiéndose en el piloto más joven en lograrlo, y esta semana se prepara para correr el Gran Premio de São Paulo, en Interlagos, donde Mercedes busca además asegurar el campeonato de constructores.

En lo sentimental, el piloto terminó en febrero de este año su relación con la expiloto de karts checa Eliska Bábícková, con quien estuvo desde 2023. Ella misma anunció la ruptura y aclaró que no hubo terceros en discordia. Desde entonces, la prensa italiana lo describe como soltero, más allá de algunos rumores de verano que nunca se confirmaron.

Foto: Instagram

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Rumor sí, confirmación no

Mientras la publicación original sigue sumando interacciones, los hechos comprobables se resumen rápido: no hay fotos de la supuesta pareja, no hay declaraciones de ninguno de los dos y la fuente es una cuenta de humor. Lo que sí es real es el fenómeno viral: el nombre de Nicki Nicole volvió a ser tendencia y el de Antonelli trascendió la Fórmula 1 justo en la semana de su consagración.

De confirmarse algún día, sería un romance entre dos de los jóvenes más exitosos del momento. De no hacerlo, quedará como otro de los memes que las redes fabrican a la velocidad de la luz. Por ahora, los fanáticos de ambos tendrán que conformarse con la incertidumbre.