¡Se acabó el romance del año! Lamine Yamal confirma su ruptura con Nicki Nicole

Resumen: Lamine Yamal y Nicki Nicole han confirmado el fin de su relación tras tres meses de noviazgo. El futbolista del FC Barcelona aclaró que la ruptura no se debió a infidelidades y que simplemente decidieron tomar caminos separados. La pareja, que había acaparado la atención mediática con fotos, dedicatorias y apariciones públicas, ahora elimina cualquier rastro de su relación en redes sociales, cerrando así uno de los romances más comentados del último tiempo.

La relación entre el futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal y la cantante argentina Nicki Nicole ha llegado a su fin, tras apenas tres meses de noviazgo que acapararon toda la atención mediática. El propio jugador confirmó la ruptura en declaraciones al programa de Televisión Española D Corazón, asegurando que la separación no tiene relación con ninguna infidelidad.

“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, declaró Yamal, en respuesta a los rumores que se habían generado tras su reciente viaje a Milán, donde celebró una fiesta con amigos y amigas. “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, añadió el futbolista.

La pareja había comenzado a dejarse ver públicamente desde agosto, semanas después de que Yamal celebrara su 18 cumpleaños, evento que contó con la presencia de numerosos artistas y figuras del deporte y la música, entre ellos Nicki Nicole.

Desde ese momento, los jóvenes acapararon la atención mediática: la cantante asistía a los partidos del Barça, se compartían mensajes de afecto en redes sociales y protagonizaron diversos vídeos y publicaciones que reflejaban su cercanía. Incluso se rumoró un posible embarazo hace apenas unos días.

El romance, que surgió de manera discreta pero rápidamente se volvió público, incluyó apariciones en eventos como la King’s League, donde se les vio juntos por primera vez en un acto oficial, y viajes como el realizado a Mónaco, en el que Yamal habría alquilado un avión privado para la cantante. Sin embargo, pese a estas demostraciones, la relación terminó de manera repentina y ahora no hay rastro de fotografías o publicaciones conjuntas en las redes de ninguno de los dos.

La separación marca el fin de una de las relaciones más comentadas durante los últimos meses. Tras una corta pero intensa relación, ambos han decidido continuar por caminos separados, manteniendo su enfoque en la carrera profesional y sin involucrar a terceros en el proceso.