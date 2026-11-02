Resumen: Kimi Antonelli se coronó campeón mundial de Fórmula 1 2026 con apenas 20 años y 68 días, tras asegurar el título con un tercer puesto en el Gran Premio de México. El italiano de Mercedes rompió el récord de Sebastian Vettel como el campeón más joven de la historia y le devolvió la corona a Italia después de 73 años.

¡Histórico! Kimi Antonelli, campeón de F1 a los 20 años: el más joven de todos los tiempos

Kimi Antonelli ya es campeón del mundo de Fórmula 1. El piloto italiano de Mercedes aseguró matemáticamente el título de la temporada 2026 este domingo 1 de noviembre en el Gran Premio de México, disputado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde le bastó un tercer puesto, detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton, para poner la corona fuera del alcance de todos sus rivales.

Con apenas 20 años y 68 días, el joven de Bolonia se convirtió en el piloto más joven en ganar el campeonato mundial en toda la historia de la máxima categoría del automovilismo, y lo hizo con cinco fechas todavía por disputarse en el calendario.

El récord de Vettel quedó en el pasado

La marca que cayó este domingo llevaba 15 años vigente. En 2010, el alemán Sebastian Vettel se había proclamado campeón con 23 años, cuatro meses y 11 días, un registro que parecía intocable y que Antonelli pulverizó por más de tres años de diferencia.

Del histórico casillero de precocidad de la Fórmula 1 solo sobrevive una marca: la de Max Verstappen como ganador más joven de un Gran Premio. Todo lo demás que estaba al alcance del italiano quedó con su nombre.

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Campeón del mundo en apenas su segunda temporada

Antonelli llegó a la Fórmula 1 en 2025 con una responsabilidad enorme: reemplazar en Mercedes a Lewis Hamilton, el piloto más ganador de la historia de la escudería alemana y siete veces campeón mundial. La confianza de las Flechas de Plata en el joven, que ya había brillado en la Fórmula 2, encontró su recompensa más rápido de lo que cualquiera imaginaba.

Con su título de 2026, Kimi se convirtió en el tercer piloto de la historia que gana el mundial en su segunda temporada, uniéndose a Jacques Villeneuve (1997) y al propio Hamilton (2008). Su dominio fue tal que su principal perseguidor durante el año fue su propio compañero de equipo, el británico George Russell.

La hazaña no estuvo exenta de presión. El propio italiano reconoció el sábado que llegaba tenso y nervioso a la cita con la historia: “Para ser sincero, no ha sido un fin de semana fácil. Todavía no me siento al 100 % y la idea de lo que podría pasar está presente, y definitivamente estoy un poco más tenso de lo normal”, admitió antes de la carrera. En la pista respondió con la frialdad de un veterano.

Italia vuelve a lo más alto después de 73 años

El título de Antonelli tiene un sabor especial para su país: después de 73 años, Italia volvió a tener un campeón mundial de Fórmula 1. Los últimos habían sido Giuseppe Farina y Alberto Ascari, ganadores en 1952 y 1953, en una época en la que las carreras solo se seguían por radio o desde las tribunas de los circuitos. Antonelli es, de hecho, el primer italiano campeón en la era de las transmisiones de televisión a color.

Pilotos como Riccardo Patrese y Michele Alboreto alimentaron la ilusión en las décadas de 1980 y 1990, pero ninguno logró coronarse. Aunque Ferrari acumula una larga lista de campeonatos de pilotos, el último con un italiano al volante de cualquier escudería databa de más de siete décadas.

Curiosamente, Kimi lo logró con Mercedes y no con el Cavallino Rampante, el orgullo de los aficionados del automovilismo en el país mediterráneo. Pese a eso, Italia celebró a rabiar: los tifosi no pudieron contener la emoción al escuchar las estrofas de su himno en el podio mexicano con el niño prodigio de las Flechas de Plata.

Mercedes recupera el trono seis años después

El título también marca el regreso de Mercedes-AMG Petronas a la cima de la Fórmula 1, seis años después de su última corona, el 15 de noviembre de 2020. Tras dominar la categoría entre 2017 y 2020, la casa alemana cedió el trono en 2021 ante la dinastía de cuatro años consecutivos de Red Bull con Max Verstappen, y en 2025 el título fue para McLaren con Lando Norris.

Ahora la corona regresa a Brackley de la mano de su dupla joven, Russell y Antonelli, y con las nuevas reglamentaciones en el horizonte la escudería sueña con abrir otra era de dominio. El director del equipo, Toto Wolff, no escondió su admiración: “Con Kimi, vi casi desde el primer día que estaba ante un chico diferente. Lo primero que me impresionó, que me dejó maravillado, fue su presencia natural”.

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A sus 20 años, Antonelli ya escribió una página dorada del automovilismo. Le quedan cinco carreras en 2026 para celebrar, y una carrera entera por delante para seguir rompiendo récords.