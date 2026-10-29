¡Duro parte! Hermana de Kbeto Zuleta revela cómo sigue su salud: «Su situación es compleja»

Resumen: La senadora Claudia Margarita Zuleta, hermana de Kbeto Zuleta, reveló que el cantante permanece en la UCI de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla tras el accidente de tránsito de su agrupación. Su situación es compleja, pero estable: tiene múltiples traumatismos y sufrió la amputación de la pierna izquierda, aunque los médicos dan un pronóstico de evolución favorable.

La familia del cantante vallenato Kbeto Zuleta volvió a pronunciarse sobre el delicado estado de salud del artista, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Iberoamérica, en Barranquilla, tras el grave accidente de tránsito que sufrió junto a su agrupación musical cuando se movilizaban en un bus.

Quien entregó el nuevo parte fue su hermana, la senadora Claudia Margarita Zuleta, en entrevista con el programa Mañanas Blu, de Blu Radio. La congresista confirmó que el panorama sigue siendo complejo por la gravedad de los traumatismos que sufrió el intérprete, aunque aseguró que hay señales que dan esperanza a sus allegados y a los miles de seguidores que están pendientes de su evolución.

«Mi hermano tiene muchos traumas a nivel torácico, a nivel abdominal, a nivel de sus piernas. Su situación es compleja, pero para la gloria de Dios está estable. Sus signos vitales son favorables, muestra signos de recuperación», expresó la senadora durante la conversación radial.

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Amputación de una pierna y pronóstico de los médicos

Uno de los datos más duros que confirmó la hermana del artista es que, producto del siniestro, Kbeto Zuleta sufrió la amputación de su pierna izquierda, una lesión que ha marcado la gravedad del cuadro clínico que enfrenta el cantante desde que fue ingresado al centro hospitalario de la capital del Atlántico.

Según relató la senadora, un equipo médico especializado en traumas graves llegó hasta la clínica para evaluar al cantante y hacer seguimiento detallado de su evolución. Aunque su condición continúa siendo crítica y requiere vigilancia permanente, los especialistas entregaron un pronóstico que la familia recibió con fe.

«Ayer vino un equipo médico especializado en traumas graves como el que él sufrió en la pierna, que la pierna izquierda él sufrió una amputación en el accidente. Y pues el pronóstico de los médicos es, digamos, en medio de su criticidad, de evolución favorable», señaló Claudia Margarita Zuleta.

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La familia, pendiente de cada parte médico

Mientras el cantante continúa bajo observación en la institución hospitalaria, sus familiares permanecen atentos a cada reporte que entregan los médicos tratantes. En redes sociales, seguidores del vallenato y colegas del género han enviado mensajes de apoyo a Kbeto Zuleta y a su familia en estos días de angustia.

El accidente, ocurrido esta semana cuando la agrupación se desplazaba en el bus de la empresa Expreso Súper Star S. A. S., también dejó un saldo trágico: el guitarrista Harold Santana y el corista Geovanni Lobo perdieron la vida en el siniestro. Medicina Legal ya entregó sus cuerpos a los familiares, quienes adelantan los preparativos de las honras fúnebres, mientras el mundo vallenato expresa sus condolencias por la dolorosa pérdida de los dos músicos.

La empresa de transporte encargada del bus en el que se movilizaba la agrupación lamentó la tragedia y manifestó sus condolencias a los allegados de las víctimas. La compañía señaló, además, que serán las autoridades competentes las encargadas de establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente, por lo que habrá que esperar los resultados de las investigaciones.

Por ahora, la atención está puesta en la salud de Kbeto Zuleta, uno de los artistas más queridos del vallenato, hijo del legendario Poncho Zuleta. Su familia ha agradecido las muestras de cariño y las oraciones de los colombianos, y ha pedido seguir rezando para que el cantante supere esta difícil prueba y pueda recuperarse por completo.

En las próximas horas se espera un nuevo parte médico desde la Clínica Iberoamérica. Mientras tanto, la invitación de la familia es a mantener la cadena de oración por el artista, quien, según el más reciente pronóstico entregado por los especialistas, conserva signos vitales favorables pese a la complejidad de su cuadro de salud.