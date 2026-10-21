¡Nuevo líder! Deportivo Cali goleó a Llaneros en Villavicencio y desplazó al América

Resumen: El Deportivo Cali goleó 0-3 a Llaneros en Villavicencio, en el partido pendiente de la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026, y asumió el liderato con 29 puntos. Johan Martínez, Nicolás Benedetti y Steven Rodríguez marcaron los goles del equipo de Rafael Dudamel, que quedó a un paso de los cuadrangulares semifinales. El América de Cali quedó segundo con 28 unidades.

El Deportivo Cali dio un golpe de autoridad en la Liga BetPlay II-2026. Este miércoles, el cuadro azucarero goleó 0-3 a Llaneros en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio, en el partido que tenía pendiente de la fecha 9, y se trepó a lo más alto de la tabla de posiciones con 29 puntos, por encima del América de Cali, que quedó segundo con 28 unidades.

Los goles de la victoria verdiblanca fueron obra de Johan ‘el Honguito’ Martínez (11′), Nicolás Benedetti (22′) y Steven ‘Tití’ Rodríguez (63′), en una noche redonda para el equipo que dirige Rafael Dudamel, que además quedó a un paso de asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Así fue la goleada azucarera en Villavicencio

El partido arrancó con un Cali decidido a imponer condiciones. Apenas al minuto 11, tras un cambio de frente que Daniel Giraldo aprovechó con su visión de juego, Johan Martínez definió con un remate cruzado para abrir el marcador y desatar la fiesta de los hinchas que viajaron hasta el Meta.

Diez minutos después llegó el segundo. Nicolás Benedetti cobró un tiro libre muy cerca del borde del área y colocó el 0-2 con un golazo que dejó sin opciones al arquero Roameth Romaña. Antes del descanso, José Caldera había marcado el tercero al 44, pero el tanto fue anulado tras la revisión del VAR por una falta previa del defensor.

En el segundo tiempo, Llaneros intentó descontar y tuvo su opción más clara al minuto 59, cuando Néider Ospina estrelló el balón en el palo. Sin embargo, al 63 llegó la sentencia: tras un saque largo del portero Pedro Gallese que la defensa local no pudo rechazar, Steven ‘Tití’ Rodríguez quedó mano a mano con Romaña y lo venció con un toque sutil para el 0-3 definitivo.

Gallese fue una de las figuras de la noche. El guardameta peruano respondió con seguridad cada vez que el cuadro metense apretó, con atajadas clave a los minutos 35 y 41 ante remates de Ospina, y mantuvo el arco en cero. La tarea del local se complicó aún más con la expulsión de Howell Mena al minuto 80.

Un liderato que no alcanzaba desde 2021

Con este triunfo, el Deportivo Cali alcanzó 29 puntos y una diferencia de gol de +14, y asumió el liderato de la Liga Colombiana, algo que no conseguía desde comienzos de 2021. Además, quedó muy cerca de sellar de manera matemática su cupo a los cuadrangulares semifinales.

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Así quedó la parte alta de la tabla

Tras la jornada de este miércoles, la parte alta de la Liga BetPlay II-2026 quedó así: Deportivo Cali lidera con 29 puntos, seguido por América de Cali con 28, Atlético Nacional con 26, Millonarios con 26, Atlético Bucaramanga con 25, Independiente Medellín con 23, Independiente Santa Fe con 22 y Cúcuta Deportivo con 21.

Llaneros, por su parte, se quedó con 17 unidades en la parte media de la clasificación y vio frenado su sueño de acercarse al grupo de los ocho.

La victoria confirmó el buen momento que atraviesa el equipo verdiblanco en el segundo semestre, con una defensa sólida que volvió a mantener el arco en cero y un ataque efectivo que ha respondido en los partidos clave de la temporada, incluidos los compromisos que tenía aplazados.

Lo que viene para ambos equipos

El próximo compromiso del Deportivo Cali será el domingo, cuando reciba a Fortaleza CEIF en el estadio de Palmaseca, con la opción de acariciar la clasificación. Llaneros, en cambio, visitará el lunes a Jaguares en Montería.

El cuadro azucarero llega a ese partido con la ilusión de mantener el primer lugar y confirmar su gran momento en el segundo semestre del fútbol colombiano, en el que ha sabido aprovechar los partidos pendientes para meterse de lleno en la pelea por el título.

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