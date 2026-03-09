Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Vuelve el campeón! Rafael Dudamel regresa al Deportivo Cali tras la salida de Gamero

Minuto30.com .- La espera terminó para la hinchada verdiblanca. El Deportivo Cali oficializó este lunes 9 de marzo el regreso de un viejo conocido con el que la directiva espera enderezar el rumbo del equipo: Rafael Dudamel ha llegado a un principio de acuerdo para ser el nuevo director técnico del conjunto azucarero.

El estratega venezolano asume el reto tras la renuncia de Alberto Gamero, quien dio un paso al costado el pasado viernes 6 de marzo luego de la dolorosa derrota frente a Once Caldas. Dudamel llega con la misión de liderar la “reconstrucción deportiva e institucional” de un club que urge de resultados.

Una historia escrita con letras doradas

El vínculo de Dudamel con el Cali es innegable y está marcado por el éxito:

Como jugador: Fue pieza clave en la obtención del título de 1998.

Como técnico: Lideró al equipo hacia la décima estrella en diciembre de 2021.

“Su liderazgo y vínculo histórico representan un valor importante para el presente del equipo”, destacó la institución en un comunicado oficial, resaltando que Dudamel conoce como pocos la identidad y los valores del club.

El nuevo cuerpo técnico “Azucarero”

Dudamel no llega solo; trae consigo un equipo de trabajo robusto para afrontar la crisis:

Ayudantes de campo: Marcos Mathias y Julián Barragán.

Preparador físico: Joseph Cañas.

Analista táctico: Frank Romario.

Preparador de porteros: Christian Rayo.

Coach mental: Jeremías Álvarez.

