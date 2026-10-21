Resumen: Palmeiras, con el colombiano Jhon Arias como titular, eliminó a Fluminense 5-3 en penales tras perder 0-1 en Sao Paulo y es el primer finalista de la Copa Libertadores 2026. Espera al ganador de la serie entre Flamengo y Estudiantes, que se define este jueves en el Maracaná. La final es el 28 de noviembre en Montevideo.

¡Jhon Arias, a la final! Palmeiras eliminó en penales a Fluminense y espera al ganador de la otra llave

El colombiano Jhon Arias sigue en la pelea por la gloria eterna. Palmeiras se convirtió este miércoles 21 de octubre en el primer finalista de la Copa Libertadores 2026 al eliminar en la tanda de penales a Fluminense, en una noche de mucha tensión en Sao Paulo. El cuadro del torneo ya muestra al «Verdao» en la final de Montevideo, y ahora espera por el que gane la otra llave.

El equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira perdió 0-1 en los 90 minutos, pero conservó la ventaja que había sacado en el partido de ida, cuando ganó 2-1 en el Maracaná. Con el 2-2 en el marcador global, la serie se definió desde los doce pasos, donde Palmeiras se impuso 5-3.

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Arias, titular ante su exequipo

El volante chocoano fue titular en este partido de vuelta y se midió con Fluminense, el club con el que ya levantó la Copa Libertadores en 2023. Arias jugó hasta el minuto 87, cuando salió reemplazado por Paulinho, y fue amonestado por el árbitro uruguayo Esteban Ostojich. Esta es otra oportunidad de volver a ser campeón del continente, ahora con la camiseta de Palmeiras.

Así se vivió el partido

Palmeiras llegaba con la ventaja de la ida, mientras que Fluminense, que atravesaba una racha de tres derrotas seguidas, necesitaba ganar por dos goles de diferencia para pasar a la final. El equipo carioca salió a buscar el partido y consiguió abrir el marcador a los 82 minutos con un gol de Hércules, que lo ponía a un paso de la hazaña.

Sin embargo, el 1-0 no fue suficiente para forzar la clasificación en los 90 minutos, y todo se definió en los penales. Allí apareció la figura del arquero Carlos Miguel, que le atajó el cobro a Nonato, mientras que los locales no fallaron ninguno de sus disparos.

La tanda de penales

Maurício abrió la tanda para Palmeiras y Thiago Silva empató para Fluminense. Luego anotaron Gustavo Gómez y Hércules, y siguieron Ramón Sosa y Guilherme Arana. Joaquín Piquerez puso el 4-3 y Carlos Miguel detuvo el disparo de Nonato. Marlon Freitas, con el quinto cobro, selló el 5-3 definitivo y desató la fiesta del equipo paulista.

Palmeiras, un habitual de las finales

Con este paso, Palmeiras llega a su octava final de Libertadores y amplía su récord entre los equipos de Brasil. Solo Boca Juniors y Peñarol tienen más finales en el historial del torneo. El «Verdao» ya fue campeón de América en tres ocasiones y está de nuevo en la lucha por la cuarta estrella.

La otra llave se define este jueves

El rival de Palmeiras saldrá de la serie entre Flamengo y Estudiantes de La Plata. En el partido de ida, jugado en La Plata, ambos equipos empataron 0-0, y la clasificación se define este jueves 22 de octubre en el Maracaná, en Río de Janeiro. Flamengo, vigente campeón del torneo, llega con la ventaja de jugar en casa. En sus filas está otro colombiano, Jorge Carrascal, que también sueña con una nueva final.

De esta forma, la final puede tener un nuevo choque entre dos gigantes de Brasil, como ocurrió el año pasado, o un duelo inédito si Estudiantes logra dar la sorpresa y eliminar al campeón en el Maracaná.

La final, el 28 de noviembre en Montevideo

La gran final de la Copa Libertadores 2026 se jugará el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario, de Montevideo, Uruguay. Palmeiras ya tiene su boleto asegurado y se prepara para conocer a su rival. Mientras tanto, la expectativa en Colombia se mantiene por la presencia de Jhon Arias, que podría volver a levantar el trofeo más importante del fútbol sudamericano.

El primer finalista ya está definido, y el segundo se conocerá en cuestión de horas. Palmeiras espera, con la confianza de haber superado una semifinal que se le complicó más de la cuenta, pero que terminó resolviendo con carácter y con un arquero providencial.

La Copa Libertadores 2026 llega así a su recta final, con un finalista que ya celebra y otro que se define en el Maracaná este jueves. Para los hinchas colombianos, la mirada está puesta en Arias y en Carrascal, dos representantes del país que siguen vivos en el torneo más importante del continente.

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